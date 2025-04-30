公鹿連3年首輪淘汰　字母哥與哈利伯頓父親爆發衝突引關注

▲公鹿一哥安戴托昆波賽後擁抱對手，卻演變成衝突事件。。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間30日上午，印第安納溜馬在主場上演瘋狂逆轉秀，以118比117挾帶系列賽4勝1敗淘汰密爾瓦基公鹿晉級次輪，賽後公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親爆發激烈衝突，引發社群媒體熱議。

"I don't think that my pops was in the right at all there. ... Will have a conversation."



Tyrese Haliburton on the confrontation his dad had with Giannis following Pacers-Bucks



(via @NBA)pic.twitter.com/xYvElI0Hn6 https://t.co/m2Y838cALH [廣告]請繼續往下閱讀... April 30, 2025

在溜馬119比118在延長賽戲劇性擊敗公鹿後，安戴托昆波與哈利柏頓父親（John Haliburton）在場上碰面，兩人以額頭貼額頭之姿開始激烈爭吵，最後他們被隊友分開，安戴托昆波離開時還對年長的哈利柏頓父親比出大拇指。

Giannis Antetokounmpo and Tyrese Haliburtons father pic.twitter.com/9Xq4WRb9ip — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 30, 2025

根據賽後畫面顯示，比賽結束後，哈利柏頓的父親跑進場內，隨後拿了毛巾挑釁字母哥；對此哈利柏頓賽後表示，「我不認為我爸這麼做是對的，」哈利柏頓補充說自己已經跟父親談過，也會找字母哥談談，「籃球就是籃球，應該把它留在場上，我想他只是太激動了，看到自己兒子投進致勝一球就衝上了場。」

This angle of Tyrese Haliburton father taunting Giannis Antetokounmpo on the court right after the game ended pic.twitter.com/r5BwUVMvUc — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 30, 2025

哈利伯頓本戰攻下26分、5籃板、9助攻、3抄截和3阻攻 ，成為自2016年詹姆斯（LeBron James）以來，首位在季後賽達成此數據的球員；溜馬次輪對手將是橫掃熱火的東區龍頭克里夫蘭騎士。