運動雲

>

公鹿連3年首輪淘汰　字母哥與哈利伯頓父親爆發衝突引關注

▲公鹿一哥安戴托昆波賽後擁抱對手，卻演變成衝突事件。。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波賽後擁抱對手，卻演變成衝突事件。。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間30日上午，印第安納溜馬在主場上演瘋狂逆轉秀，以118比117挾帶系列賽4勝1敗淘汰密爾瓦基公鹿晉級次輪，賽後公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的父親爆發激烈衝突，引發社群媒體熱議。

在溜馬119比118在延長賽戲劇性擊敗公鹿後，安戴托昆波與哈利柏頓父親（John Haliburton）在場上碰面，兩人以額頭貼額頭之姿開始激烈爭吵，最後他們被隊友分開，安戴托昆波離開時還對年長的哈利柏頓父親比出大拇指。

根據賽後畫面顯示，比賽結束後，哈利柏頓的父親跑進場內，隨後拿了毛巾挑釁字母哥；對此哈利柏頓賽後表示，「我不認為我爸這麼做是對的，」哈利柏頓補充說自己已經跟父親談過，也會找字母哥談談，「籃球就是籃球，應該把它留在場上，我想他只是太激動了，看到自己兒子投進致勝一球就衝上了場。」

哈利伯頓本戰攻下26分、5籃板、9助攻、3抄截和3阻攻 ，成為自2016年詹姆斯（LeBron James）以來，首位在季後賽達成此數據的球員；溜馬次輪對手將是橫掃熱火的東區龍頭克里夫蘭騎士。

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿印第安納溜馬哈利柏頓安戴托昆波

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

中信兄弟嚴正聲明護球員　黃韋盛遭辱罵將採取法律途徑

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

石萬金「投得舒服」感謝火力支援！魔鷹回歸老姿勢開轟

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

明年全明星賽改成「美國隊對世界隊」？NBA總裁證實討論中

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

悍將25名傷兵重挫戰力！緊急簽回混血投手爾曼羅索普

汪東城曝《終極一班6》：遲遲拍不成　聊口音狂強調「中國台灣」

熱門新聞

快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！日媒：本季第7轟獻給女兒

哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

湖人季後賽完蛋了？　NBA歷史1勝3敗「逆轉機率」僅有4.5%

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平擊出「爸氣」首轟！

2哈利伯頓準絕殺！溜馬20分逆轉晉級

3開賽3連轟　洋基締首見紀錄

4巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

5勇士大場面先生　波傑姆斯基G4爆砍26分

最新新聞

1活塞續命逼出G6　康寧漢飆24分退尼克

2字母哥與哈利伯頓父親爆發衝突！

3塞爾提克31分狂勝魔術　晉級第2輪

4李政厚獲大聯盟點名：扭轉巨人弱點

5悍將韓國主題日韓援小卡限量送！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Makiyo爆料楊丞琳「紅了不認人」　薔薔：她現在被罵得很慘

遊 #旗津 臨停竟被暴打！刺青男嗆：你結屎臉

女遊客硬闖 #老梅綠石槽　不聽路人勸！畫面被轟爆

Makiyo爆 「紅了不認人」　楊丞琳駁：惡意造謠

蕾菈體脂剩18%參加健美賽　身材超好..根本看不出是二寶媽！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366