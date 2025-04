哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

記者游郁香/綜合報導

印第安納溜馬在季後賽首輪G5上演戲劇性逆轉,正規時間一度20分落後的他們,靠著「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)的爆扣逼出延長賽,並在最後40秒打出8比0攻勢翻盤,哈利伯頓終場前1.1秒命中致勝上籃,率隊以119比118氣走公鹿,系列賽4勝1敗晉級次輪。

溜馬今(30)日帶著3勝1敗的聽盤優勢迎來G5,面臨背水一戰的公鹿少了遭逢阿基里斯腱撕裂的主控里拉德(Damian Lillard),小崔特(Gary Trent Jr.)開賽後連續投丟7記三分,但他在下半場找回手感,最後8次三分出手命中7球,延長賽更包辦4顆三分彈,單場貢獻33分,差點成為這場比賽的英雄。

▲哈利伯頓上演準絕殺,率溜馬逆轉淘汰公鹿挺進次輪。(圖/達志影像/美聯社)

「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)繳出30分、20籃板、13助攻的大三元,他是NBA史上首位在背水一戰至少攻下30分、20籃板、10助的球員,但終究敵不過溜馬末段的強勢反撲。

溜馬前4節最多落後20分,不過「新控球之神」哈利伯頓展示了他對比賽勝負的影響力,他在末節最後1分13秒切入上籃得手,接著製造犯規兩罰俱中,並在最後10.1秒灌進追平分,「字母哥」正規賽最後一擊沒能命中,雙方打進延長賽。

▲溜馬少主哈利伯頓在第4節與延長賽有關鍵演出,率隊大逆轉。(圖/達志影像/美聯社)

溜馬在延長賽還剩40秒時仍落後7分,沒想到最後關頭風雲變色,內姆哈德(Andrew Nembhard)連續得分,公鹿射手小崔特在關鍵時刻出現致命失誤,被內姆哈德抄截,哈利伯頓隨即突破取分,並獲得加罰機會,完成一記三分打,將比數逼近到117比118;終場前1.1秒,他切入命中準絕殺,率隊以119比118大逆轉挺進季後賽次輪。

哈利伯頓今日攻下26分、5籃板、9助攻、3抄截和3阻攻 ,成為自2016年的天王詹姆斯(LeBron James)以來,首位在季後賽達成此數據的球員。溜馬以4勝1敗淘汰傷兵滿營的公鹿後,下一輪的對手是橫掃熱火的東區霸主騎士。

GIANNIS VS. MATHURIN: Giannis Antetokounmpo hugged Bennedict Mathurin at the end of the game, then Mathurin shoved him off & Giannis went at him at the end of the series!



Then, both teams had some pushing & shoving!



Thoughts? ???? pic.twitter.com/Rdj2T0dzFl