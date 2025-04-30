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哈利伯頓1.1秒準絕殺！溜馬20分逆轉晉級　字母哥擁抱對手變衝突

記者游郁香／綜合報導

印第安納溜馬在季後賽首輪G5上演戲劇性逆轉，正規時間一度20分落後的他們，靠著「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的爆扣逼出延長賽，並在最後40秒打出8比0攻勢翻盤，哈利伯頓終場前1.1秒命中致勝上籃，率隊以119比118氣走公鹿，系列賽4勝1敗晉級次輪。

溜馬今（30）日帶著3勝1敗的聽盤優勢迎來G5，面臨背水一戰的公鹿少了遭逢阿基里斯腱撕裂的主控里拉德（Damian Lillard），小崔特（Gary Trent Jr.）開賽後連續投丟7記三分，但他在下半場找回手感，最後8次三分出手命中7球，延長賽更包辦4顆三分彈，單場貢獻33分，差點成為這場比賽的英雄。

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▲▼溜馬哈利伯頓、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利伯頓上演準絕殺，率溜馬逆轉淘汰公鹿挺進次輪。（圖／達志影像／美聯社）

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）繳出30分、20籃板、13助攻的大三元，他是NBA史上首位在背水一戰至少攻下30分、20籃板、10助的球員，但終究敵不過溜馬末段的強勢反撲。

溜馬前4節最多落後20分，不過「新控球之神」哈利伯頓展示了他對比賽勝負的影響力，他在末節最後1分13秒切入上籃得手，接著製造犯規兩罰俱中，並在最後10.1秒灌進追平分，「字母哥」正規賽最後一擊沒能命中，雙方打進延長賽。

▲▼溜馬哈利伯頓、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬少主哈利伯頓在第4節與延長賽有關鍵演出，率隊大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

溜馬在延長賽還剩40秒時仍落後7分，沒想到最後關頭風雲變色，內姆哈德（Andrew Nembhard）連續得分，公鹿射手小崔特在關鍵時刻出現致命失誤，被內姆哈德抄截，哈利伯頓隨即突破取分，並獲得加罰機會，完成一記三分打，將比數逼近到117比118；終場前1.1秒，他切入命中準絕殺，率隊以119比118大逆轉挺進季後賽次輪。

哈利伯頓今日攻下26分、5籃板、9助攻、3抄截和3阻攻 ，成為自2016年的天王詹姆斯（LeBron James）以來，首位在季後賽達成此數據的球員。溜馬以4勝1敗淘汰傷兵滿營的公鹿後，下一輪的對手是橫掃熱火的東區霸主騎士。

值得一提的是，「字母哥」賽後主動上前擁抱溜馬替補馬圖林（Bennedict Mathurin），將對方擁入懷中，但馬圖林把他推開，原本看似溫馨的對手互相致意，突然演變成火爆的互嗆衝突，讓所有人看傻；「字母哥」也與哈利伯頓的爸爸「臉貼臉」互嗆，這個系列賽的「結局」有些令人意外。

「字母哥」依然打出MVP等級的表現，但他身邊的一切卻正逐漸崩解，沒有值得期待的年輕隊友、直到2031年都沒有首輪選秀權、一位已經走下坡的總教練、一套逐漸老化的陣容，以及一位阿基里斯腱撕裂的二當家。本季結束後，將是這支球隊的關鍵十字路口，「字母哥」是否還會留在密爾瓦基，成了巨大疑問。

▲▼溜馬哈利伯頓、公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波賽後擁抱對手，卻演變成衝突事件。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton公鹿字母哥安戴托昆波

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