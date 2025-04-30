前3節「動不了」末節變救世主　巴特勒告訴格林：你守住我搶籃板

Jimmy Butler III: “I told Dray, if you get a stop, I WILL get the rebound. And he got the stop, and I got the rebound.” ???? pic.twitter.com/Yrm9TtT1jQ — 95.7 The Game (@957thegame) April 29, 2025

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）G4帶傷咬牙打了40分鐘，末節獨攬14分化身勇士「救世主」。據隊友格林（Draymond Green）的說法，巴特勒前3節幾乎動不了，但在決勝節時刻，他扮演關鍵角色，最後4秒更在火箭「水行俠」亞當斯（Steven Adams）頭上搶下致勝籃板，他透露這來自與格林的約定。

A lot of credit goes to Draymond Green for the stop, but GP2 also deserves credit for disallowing Van Vleet to set a quality enough screen to force the switch or defensive decision. pic.twitter.com/bYRPMhIF3o — Alykhan Bijani (@Rockets_Insider) April 29, 2025

巴特勒G2重摔導致骨盆挫傷而缺席G3，G4賽前1小時才獲得出賽許可。他末節獨拿14分、全場27分有23分集中在下半場，再度證明他是季後賽「最危險」的存在之一。

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終場前2分12秒，巴特勒強攻上籃幫助勇士超前比數；最後58.7秒製造火箭「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）犯規、3罰全中；比賽結束前4秒更在亞當斯頭上搶下致勝籃板，成為灣區軍團取得3勝1敗聽牌的最大功臣之一。

▲巴特勒最後時刻在亞當斯頭上抓下致勝籃板。（圖／達志影像／美聯社）

「前3節他幾乎動不了，」格林說，「但他從未抱怨，始終堅持。當時間到了，全隊自然地把球交給他，他不是為自己創造機會，就是為隊友創造。他最後那記籃板，我一抬頭，以為是庫明加（Jonathan Kuminga）飛起來，結果是Jimmy。」

當時火箭只落後1分、若搶下進攻籃板就還有機會反撲。回顧那記致勝籃板，巴特勒表示，「我看到最後那球不是我和亞當斯卡位，所以我才能跳起來當個『半吊子運動員』。但我真的想搶到那個籃板。我告訴Draymond，你幫我守下來，我就搶到它。他做到了，我也做到了。」

▲巴特勒賽後透露與格林（右）的「約定」。（圖／路透）

巴特勒包辦勇士決勝節超過一半的分數，他打滿12分鐘，咬牙拚戰毫無保留，對此他霸氣地說，「我覺得那就是贏球時間，我做了隊伍需要我做的事，終於幫助球隊贏下來，我終於開始能稍微動得順了。」

巴特勒也坦言，他額外的動力來自火箭「惡棍」布魯克斯的垃圾話。兩人幾乎整晚都在互噴和碰撞，「我不喜歡他，他也不喜歡我。我們沒什麼『玩得開心』這回事。我是個競爭者，他也是。這種對抗，一點都不好玩。」