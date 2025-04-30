又是開賽「背靠背靠背」開轟　洋基締超狂史上首見紀錄

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美國職棒洋基隊火力全開，30日（台灣時間）在作客金鶯隊的比賽中，再度締造歷史紀錄，開局就對金鶯先發投手吉布森（Kyle Gibson）狂轟四發全壘打，成為大聯盟史上首支單季兩度開局「背靠背靠背」開轟的球隊。

Make it back-to-back-to-back



Ben Rice Blast pic.twitter.com/QiRbMvSxlv [廣告]請繼續往下閱讀... April 29, 2025

首局首名打者格里沙姆（Trent Grisham），就將第二球轟向右外野的尤托街（Eutaw Street），敲出本季第二支、也是生涯第三發開路全壘打。這支全壘打也是洋基隊史第12支飛進尤托街的全壘打。

緊接著「法官」賈吉（Aaron Judge）也開轟，打出生涯第九轟，再度奪回隊內全壘打王寶座；第三棒萊斯（Ben Rice）補上一發陽春砲，洋基以「背靠背靠背」（Back-to-back-to-back）三連發震撼開場。

雖然第四棒擊出滾地球出局，但第五棒科迪・貝林傑（Cody Bellinger）沒有讓火力熄火，再敲出本季第三轟，單局第四支全壘打也正式宣告比賽進入「主隊劫難」。

這也是洋基本季第二次在首局敲出四發全壘打，與3月29日面對釀酒人時的比賽如出一轍。當時是由高施密特（Paul Goldschmidt）、貝林傑、賈吉與威爾斯（Austin Wells）聯手演出「開局轟炸秀」。

根據《MLB.com》報導，洋基成為美、國聯史上首支單季兩度開局「三連發」的球隊，不僅火力兇猛，也讓人重新燃起對他們爭冠的期待。