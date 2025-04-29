勇士「大場面先生」是他　柯爾：波傑姆斯基像打了10年的沙場老將

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士在NBA季後賽首輪對上休士頓火箭第4戰，以109比106驚險贏球，系列賽取得3比1聽牌。此戰勇士2年級後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）表現大爆發，全場投進6記三分球進帳26分、5籃板、5助攻、2抄截、1阻攻。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）「他真是大場面的關鍵先生，雖然只打職業第2年，卻自信的像個10年沙場老將！」

▲勇士波傑姆斯基精彩表現，被主帥柯爾稱讚是「大場面先生」。（圖／路透）

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勇士此戰靠著巴特勒（Jimmy Butler）帶傷復出，全場砍下27分、5籃板、6助攻，加上格林（Draymond Green）關鍵時刻強悍防守建功，讓勇士贏得關鍵「聽牌」勝利。

但此戰勇士波傑姆斯基表現同樣功不可沒，在王牌球星柯瑞（Stephen Curry）遭嚴加看管情況下，全場三分球11投6中，砍下26分、5籃板、5助攻、2抄截、1阻攻。

賽後勇士主帥就盛讚波傑姆斯基表示，「波傑姆斯基完全就是大場面先生！雖然只是第2年生涯，但打得就像個10年老將，他的沉著、自信無與倫比，是全隊的關鍵所在。」

▲波傑姆斯基幫助勇士首輪拿到「聽牌」優勢。（圖／路透）