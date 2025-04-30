大谷翔平「爸氣」一轟加盜壘！道奇15比2擊敗馬林魚　狂掃4連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於30日（台灣時間）迎戰馬林魚，大谷翔平轟出成為父親後的首支全壘打，帕黑斯（Andy Pages）與T.赫南德茲（Teoscar Hernández）都上演猛打賞，道奇全場狂掃18支安打，以15比2大勝，創下本季單場得分新高，並收下4連勝。

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大谷翔平此役4打數1安打，即為陽春全壘打，貢獻1打點、跑回2分，另獲1次保送並吞下2次三振，賽後打擊率為.288。

道奇首局便遇上麻煩，愛德華茲（Xavier Edwards）掃出右外野平飛球，藉由道奇守備瑕疵形成三壘安打，接著邁爾斯（Dane Myers）敲安打讓馬林魚先馳得點。1局下，大谷面對阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）第一球就轟出陽春砲，擊球初速114.1英里（約184公里）、飛行距離394英尺、仰角23度，成功扳平比分。

弗里曼（Freddie Freeman）隨後補上一支二壘安打，並靠暴投上三壘，T.赫南德茲也擊出二壘安打送回1分，史密斯（Will Smith）隨後敲安再添1分，道奇逆轉為3比1。

2局下，大谷翔平選到保送後盜上二壘，為本季第8次盜壘成功；弗里曼也獲得保送，T.赫南德茲連兩打席敲出二壘安打，追加1打點。3局下，艾德曼（Tommy Edman）保送後盜壘成功，帕黑斯適時安打再得1分，又盜上二壘；大谷本打席遭三振，但貝茲（Mookie Betts）接續安打，比分擴大至7比1。

6局下，史密斯擊出直擊全壘打牆的二壘安打追加2分，艾德曼補上一支2打點安打，道奇打線全面爆發，迫使馬林魚啟用野手上場投球。馬林魚在7局上靠席孟（Ronny Simon）安打追回1分。7局下，T.赫南德茲再次建功再添1分；8局下帕黑斯轟出本季第6轟，T.赫南德茲單場第4支安打引領攻勢，道奇單局再灌進3分，將比數拉開至15比2。

T.赫南德茲此戰猛打賞、貢獻4打點，打擊率升至.297；帕黑斯也有3支安打包含1轟。值得一提的是，T.赫南德茲9局上戴上特製頭盔登板投球，這是他生涯第6次登上投手丘，也讓球迷熱烈歡呼。