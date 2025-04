大谷翔平「爸氣」一轟加盜壘！道奇15比2擊敗馬林魚　狂掃4連勝

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊於30日(台灣時間)迎戰馬林魚,大谷翔平轟出成為父親後的首支全壘打,帕黑斯(Andy Pages)與T.赫南德茲(Teoscar Hernández)都上演猛打賞,道奇全場狂掃18支安打,以15比2大勝,創下本季單場得分新高,並收下4連勝。

Dad Power ????



Shohei Ohtani hits his first home run as a father! pic.twitter.com/a74b0A9Emc