中職／王正棠期許金豬年豬事順利　站穩一軍助富邦奪冠

▲富邦悍將王正棠。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／綜合報導

王正棠去年下半季加入富邦悍將就拿出好表現，一軍初登板後連續18場比賽敲出安打，創下中職紀錄。

「金豬年」屬豬的王正棠首度參加職棒秋訓及春訓，他直呼：「量真的很多。」但也因此有許多收穫，王正棠也期待自己「豬事順利」在自己的第一個完整球季可以待在一軍，站穩先發。

王正棠去年8月底升上一軍，在一軍出賽32場，122打數中敲出43支安打，有16分打點，打擊三圍.352/.412/.451，他認為自己第一年表現還不錯，很快就進入狀況，不過在打擊、守備、心理層面都還要再加強，他說：「畢竟去年只打了2個月，今年要面對一整年，目標要一直都在一軍，並且站穩先發。」

▲王正棠期許自己打擊、守備、心理層面都更加茁壯。（圖／記者李毓康攝）



去年王正棠打了142個打席，超過中職規定的新人王124打席規定，今年沒有爭取新人王資格，不過王正棠已經不會在意，目前對於個人成績也沒有想法，只希望球隊能夠贏球。

在剛加入球隊時，王正棠還很擔心，會不會學長都不跟自己說話，但所幸富邦的學長都對他很好，上一軍時都會不對鼓勵他，讓他很快適應環境，上場也不會緊張，他說：「學長都會帶學弟，短短幾個月就學到很多東西，學長就像朋友一樣，讓團隊氣氛很好。」

首度接受職棒的秋訓及春訓，還有在這之前的富邦重訓營，王正棠說：「量還滿多的，從之前的重訓營開始量就很多，但也會讓我想學更多東西，也會去問學長一些技巧，希望在球場上對自己有幫助。」