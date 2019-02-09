石垣島慘案！羅德3轟轟炸桃猿　3局16比0領先中職冠軍

▲平澤大河。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／綜合報導

Lamigo桃猿9日在石垣島與日職千葉羅德進行亞洲門戶交流賽，派出翁瑋均先發對戰土肥星也，首局羅德就狂拿7分，前3局打完羅德16比0領先桃猿。

▲翁瑋均 。（圖／記者王真魚攝）



首局1出局後菅野剛士右外野安打，中村獎吾中間穿越安打，井上晴哉獲四壞，形成滿壘，洋砲瓦嘉斯(Kennys Vargas)敲出安打，攻下2分，一三壘有人時安田尚憲一壘滾地球，瓦嘉斯2壘前被封殺，但三壘跑者回壘得分，加藤翔平選到保送，並且盜上二壘，田村龍弘二壘安打攻下2分，平沢大河開轟，再奪2分。

2局上桃猿滿壘沒得分，2局下江國謙登板投球，菅野剛士敲出安打，中村獎吾選到保送，井上晴哉也選到保送，瓦嘉斯敲出高飛犧牲打，安田尚憲補上全壘打，羅德取得11比0領先。

▲陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）



3局上羅德換上台灣左投陳冠宇登板，郭永維敲出安打，但詹智堯打出雙殺打，林承飛飛球遭接殺。

3局下菅野剛士二壘安打，中村獎吾敲出2分全壘打，井上晴哉二壘安打，桃猿換上張明翔登板，1出局後安田尚憲選到保送，2出局後田村龍弘敲出安打，羅德再拿1分，此時張明翔暴投，二三壘有人時平沢大河敲出1分打點安打，岡大海打出二壘安打，羅德再拿1分。