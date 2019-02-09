印地安人林德受傷　美媒：張育成是短期頂替人選

▲張育成秋季聯盟打出好表現。（圖／截自小聯盟官網）



記者劉峻誠／綜合報導

印地安人主戰游擊手林德（Francisco Lindor）在訓練時拉傷小腿，預計要花7至9週時間恢復，他將會錯過春訓，甚至是開幕戰，而美國媒體認為，台灣球員張育成可能是開季頂替人選。

MLB交易傳聞網作家亞當斯(Steve Adams)表示，若是林德趕不上開季，那麼今年從海盜轉戰印地安人的莫洛夫（Max Moroff）以及印地安人農場新秀張育成都是在短期間可以頂替的人選。

雖然有莫洛夫以及張育成可以當頂替的游擊手，但亞當斯也提到，現在印地安人的農場深度明顯不夠，沒有辦法找出強而有力的頂替者，像是黑查瓦瑞拉（Adeiny Hechavarria）、艾斯科巴（Alcides Escobar）或者是伊格列夏斯(Jose Iglesias)這類的游擊手在的話會更好。

亞當斯認為，即使林德只是錯過幾週比賽，這也對印地安人非常不利，近期印地安人為了節省薪資，清掉高梅斯（Yan Gomes）、阿隆索（Yonder Alonso）以及恩卡納辛（Edwin Encarnacion），2019年粗估省了1800萬到2100萬美元，但同區的雙城、白襪都積極補強，也讓印地安人變得相對弱勢。