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林德中度拉傷　大聯盟官網：張育成能扛下印地安人游擊

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▲克里夫蘭印地安人隊張育成參加大聯盟春訓熱身賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲克里夫蘭印地安人隊張育成。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

印地安人球團在美國時間8日證實，明星游擊手林德（Francisco Lindor）在準備春訓的練習時，小腿肌肉和肌腱中度拉傷，至少要7至9週才能再參與大聯盟活動，因此他不僅可能錯過春訓，也可能錯過球隊開幕戰，大聯盟官網指出，在林德受傷期間，來自台灣的張育成是個能夠頂替的人選。

林德在上週受傷，並主動告知印地安人防護員，接下來就進行檢查評估及復健，預計要7至9週時間恢復，並在3月27日至4月10日間回到大聯盟，而印地安人3月28日將在明尼蘇達對戰雙城，展開今年的球季，因此林德很有可能會錯過這場開幕戰。

日前評估張育成有機會扛下今年印地安人三壘的大聯盟官網記者貝爾（Mandy Bell）表示，若是林德沒能在開幕日準備好，那麼農場第6名的新秀張育成或者同樣來自印地安人農場的史坦斯（Eric Stamets）或者是今年從海盜轉戰印地安人的莫洛夫（Max Moroff）以及剛簽下的佛雷賀提（Ryan Flaherty）都是可能人選。

去年張育成整季待在3A，在457個打數中，留下.256 / .330 / .411的打擊三圍，以及13發全壘打、62分打點的成績。儘管過去因為林德鎮守印地安人游擊，因此張育成多次被討論到要移防三壘，但在林德受傷期間，這名23歲的內野手將是印地安人填補游擊空缺的選擇。

目前張育成已經返美展開訓練，以備戰即將開始的大聯盟春訓，美國時間2月23日開始將進行春訓熱身賽。

關鍵字： 大聯盟印地安人林德Francisco Lindor張育成旅美球員
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