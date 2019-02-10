中職／去年都在二軍很失望　張詠漢重新來過「全力一軍」

▲張詠漢、陳凱倫。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／綜合報導

業餘時期被譽為「4拍子」球員，打擊實力備受看好的富邦悍將張詠漢，2011年選秀第三輪被興農牛選進，但進入職棒後的張詠漢沒有獲得太多的機會，過去7年只獲得189場出賽，去年更是完全沒有在一軍出賽的機會，今年他許下心願「全力一軍」，希望自己能開季就待在一軍名單中。

▲張詠漢長年在二軍有好表現。（圖／富邦悍將提供）



張詠漢生涯首年待在興農牛，只出賽26場，打擊率1成96，2013年興農牛轉手義大犀牛，透過選秀選進高國輝、胡金龍等旅美好手，張詠漢的位子更是受到擠壓，在一軍只獲得2場出賽機會。

2014年因為高國輝受傷，讓張詠漢拿到一軍先發位子，他也把握住機會表現，該年出賽86場，敲出79支安打，該年6月24日敲出生涯首轟，是發滿貫全壘打，整季打擊率2成93，好表現也為他拿下最佳進步獎。

之後富邦陸續有林哲瑄、林旺衛、高孝儀等人加入，高國輝也回到一軍，並繳出好表現，也讓張詠漢的機會再度受到擠壓，儘管張詠漢在二軍打得突出，但始終沒能在一軍獲得穩定機會，也影響他的表現。

▲張詠漢2017年在一軍拿下生涯首座單場MVP。（圖／富邦悍將提供）



張詠漢去年在二軍敲出生涯新高的單季8轟，打擊率高達3成61，長打率更是高達0.624，但完全沒有一軍出賽機會，他說：「會很失望，但還是要努力，畢竟大家實力都不錯，每年都很競爭。」

每一年張詠漢都重新來過，他說：「去年不好的地方，自己再多做一點準備，讓自己調適到更好，教練也在打擊上給我很多建議，我要把自己準備好，機會來時就要立刻把握。」

新的一年，張詠漢許下「全力一軍」的願望，他希望自己開季就能拚上一軍，在成績上也許下目標：「要更突出，但不要有太多壓力造成反效果。」