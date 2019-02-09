李杜軒開轟！陳冠宇2局無失分　羅德22比0大勝桃猿

▲李杜軒。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／綜合報導

Lamigo桃猿9日在石垣島與日職千葉羅德進行亞洲門戶交流賽，派出翁瑋均先發對戰土肥星也，羅德前6局就取得18比0領先，再靠李杜軒、高濱卓也開轟，終場22比0大勝桃猿。

8局下桃猿0比18，換上朱俊祥登板，被代打的李杜軒敲出全壘打，隨後高濱卓也開轟，加上安田尚憲第2發全壘打，以及宗接唯人適時安打，幫助羅德取得22分領先。

此戰桃猿先發翁瑋均以及江國謙都是投1局掉7分，張明翔3局丟2分，蘇俊羽沒解決任何打者，因被強襲球打中退場，掉2分，賴智垣登板沒有丟分，朱俊祥1局丟4分。

▲陳冠宇。（圖／截自太平洋聯盟TV）



羅德台灣球員部分，陳冠宇主投2局無失分，李杜軒2打數，1發全壘打。此戰羅德共敲出6轟，其中安田尚憲個人有2發全壘打。

首局1出局後菅野剛士右外野安打，中村獎吾中間穿越安打，井上晴哉獲四壞，形成滿壘，洋砲瓦嘉斯(Kennys Vargas)敲出安打，攻下2分，一三壘有人時安田尚憲一壘滾地球，瓦嘉斯2壘前被封殺，但三壘跑者回壘得分，加藤翔平選到保送，並且盜上二壘，田村龍弘二壘安打攻下2分，平沢大河開轟，再奪2分。

2局上桃猿滿壘沒得分，2局下江國謙登板投球，菅野剛士敲出安打，中村獎吾選到保送，井上晴哉也選到保送，瓦嘉斯敲出高飛犧牲打，安田尚憲補上全壘打，羅德取得11比0領先。

3局上羅德換上台灣左投陳冠宇登板，郭永維敲出安打，但詹智堯打出雙殺打，林承飛飛球遭接殺。

3局下菅野剛士二壘安打，中村獎吾敲出2分全壘打，井上晴哉二壘安打，桃猿換上張明翔登板，1出局後安田尚憲選到保送，2出局後田村龍弘敲出安打，羅德再拿1分，此時張明翔暴投，二三壘有人時平沢大河敲出1分打點安打，岡大海打出二壘安打，羅德再拿1分。

4局上陳冠宇雖然一開始投出保送，但沒有失分。4局下張明翔續投，代打的高濱卓也敲出安打，三木亮代打擊出飛球出局，細谷圭敲出安打，安田尚憲飛球出局，加藤翔平遭到三振。

5局上羅德換上阿部和成登板，雖然被敲出1支安打，但沒有失分。5局下羅德宗接唯人代打吞下三振，平沢大河選到保送，但羅德沒能再添分數。6局上羅德渡邉啓太登板無失分。

6局下桃猿換上蘇俊羽登板，高濱卓也敲出安打，三木亮擊出投手強襲二壘安打，蘇俊羽傷退，桃猿換上賴智垣，一登板就投出暴投，也讓羅德再拿1分，細谷圭高飛犧牲打，羅德再添1分。

8局下桃猿0比18，換上朱俊祥登板，被代打的李杜軒敲出全壘打，隨後高濱卓也開轟，2出局後安田尚憲擊出本場第2發全壘打，松田進安打後，朱俊祥投出暴投，宗接唯人適時安打，羅德拿下第22分。