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日職／陳冠宇定位先發！目標擠掉其他外國人

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▲▼Lamigo桃猿與羅德交流賽第3戰,陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）

▲陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

羅德台灣左投陳冠宇9日在石垣島交流賽擔任第2任投手，對上桃猿中繼上陣，主投2局無失分，今年羅德將陳冠宇定位在先發，羅德監督井口資仁也期待陳冠宇能拿出好表現，擠掉其他洋將，一直待在一軍。

陳冠宇9日對上Lamigo桃猿，2局的投球無失分。他自認春訓調整狀況不錯，加上在返日之前，待在台灣接受師大教授的訓練收到成效，各方面都有所加強，希望今年能夠拼出優勝，擠掉其他洋將。

今年羅德除了陳冠宇之外，羅德今年還網羅遊騎兵左投曼恩（Brandon Mann），將填補先發左投戰力，加上去年最高勝率的波西傑（Mike Bolsinger）還有拉文（Josh Ravin），共有4名洋投競爭一軍位置，陳冠宇說：「今年洋投很滿，但自己準備很充足，希望把其他外國人擠掉。」

過去台灣有郭泰源、許銘傑旅日10年，取得日職「歸化」資格，不受洋將名額限制。陳冠宇旅日9年，但在一軍登錄的年資只有5年，根本談不上日職歸化的10年資格，因此他也沒想過轉換成日本本土球員身份。

新的球季陳冠宇被賦予先發責任，他說：「不管是先發或者是中繼，春訓時都是練一樣的量，所以不論什麼角色都沒有問題。」至於今年11月的世界12強賽，陳冠宇會不會回到台灣效力？陳冠宇說：「球隊應該不會阻擋。」

關鍵字： 陳冠宇日職千葉羅德
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