NBA本季最神飆分秀（二）　湯神3節飆14顆三分超越柯瑞

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去湯普森最讓人印象深刻的紀錄，是他在2015年1月對國王締第3節13投全中，單節狂轟37分，包括9顆三分球，同時締造聯盟單節最高得分和單節三分命中數紀錄；本季他又在去年10月30日作客公牛時迎來紀錄之夜，僅打3節就狂飆14顆三分彈拿52分，打破柯瑞(Stephen Curry)保持的13顆紀錄。

「浪花弟」在季初面對公牛之戰再寫三分紀錄，僅打3節就飆了14顆三分彈，刷新搭檔柯瑞(Stephen Curry)2016年11月8日對鵜鶘寫下的單場13顆三分的聯盟紀錄，他賽後歸功於隊友的全力支持，「下半場的時候，柯瑞看著數據表對我說，去破紀錄吧！這顯現出他的無私。」

看到搭檔即將打破自己的三分紀錄時，柯瑞一度在33秒內連傳3球給對方，讓湯普森獲得投射三分的機會，可惜都沒把握住；雖然湯普森第14顆三分球是來自杜蘭特的助攻，但也是「咖哩」幫忙掩護讓「湯神」跑出空檔接球砍三分。

賽後柯瑞還在個人Instagram的限時動態分享一段短影片，他將鏡頭對準數據表，再拍露出靦腆笑容的湯普森並寫道，「不需多言！#14記三分 #NBA紀錄」送上真心的祝福，他受訪時直言，「我總是說，紀錄就是用來打破，我很開心是我的隊友不是其他人，而且我還親眼見證了。」

湯普森創紀錄的同時卻不小心「濺血」，他不慎與隊友瓊斯(Damian Jones)相撞弄傷了前額，為了避免持續出血而無法上陣，他戴上黃色的頭帶繼續奮戰，被記者虧很像電影《灌籃大帝》當中的角色Jackie Moon，他也幽默回應，「這可能是我破紀錄的原因。」

▲柯瑞幫助湯普森打破紀錄 。（圖／CFP）