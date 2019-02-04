姆巴佩世界盃飆速　2018年最火紅足球員

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／路透）

記者張克銘／綜合報導

若要提到2018世界盃捧紅了那位巨星，法國飆速男姆巴佩(Kylian Mbappe)肯定是靠著世界盃一舉成名，尤其面對阿根廷一戰，幾乎是靠一人之力撕裂阿根廷的防線，成為法國男足的新巨星。

姆巴佩在2018世界盃表現亮眼，在小組賽對上秘魯時於第34分鐘進球，幫助法國以1比0奪勝，而姆巴佩也以19歲又183天成為法國隊史最年輕的進球球員。面對阿根廷一戰中接連在63分鐘、67分鐘進球，最終幫助法國4比3奪勝闖進8強，單場梅開二度，也成為球王比利之後，世界盃史上第二年輕單場雙響的球員。

▲姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／路透社）

尤其面對阿根廷一戰，更是讓姆巴佩完全成名，速度上有優勢的他，FIFA官方指出姆巴佩速度最高有32.4公里／小時，而法國主帥德尚(Didier Deschamps)也相當肯定他，更說「大羅(Ronaldo)速度很快，但姆巴佩比他更快！」

法國靠著姆巴佩飆速一路闖進世界盃冠軍戰，冠軍戰面對克羅埃西亞，姆巴佩先成為世界盃史上第3年輕參與決賽的球員，他在第65分鐘右腳抽射破網，也讓他再次比肩巴西球王比利，成為第2位能夠在世界盃決賽進球的20歲以下球員。

▲法國姆巴佩(Kylian Mbappe)。（圖／達志影像／美聯社）

更了不起的是，姆巴佩幫助法國奪下世界盃冠軍，這可是當今兩大球王梅西(Lionel Messi)、C羅(Cristiano Ronaldo)都無法做到的事情，可見姆巴佩在世界盃造成的轟動程度，而他私下也是個暖男，他在世界盃上的收入都捐獻給慈善機構，總計38.4萬英鎊(約1550萬台幣)，可見姆巴佩的愛心。

不過姆巴佩雖然在世界盃成名，但仍有幾項是他較為不足之處，競技實力可能還無法與梅西與C羅比肩，而他在球隊中的地位，也並非球隊第一首選，加上市場價值姆巴佩的號召力還沒有那麼強，這都是他所需去一一突破的。

