亞足賽／日本奪冠夢碎　森保一無緣創紀錄

▲日本主帥森保一。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

日本男足王座歸還失敗，最可惜的莫過於日本主帥森保一，原本他可以成為首位以球員與監督身份都拿下亞洲盃冠軍，但未料本次卡達衝擊亞洲足壇，日本尋求的第五冠也夢碎。

1992年當時還是球員的森保一，日本決賽擊敗沙烏地阿拉伯，奪下亞洲盃冠軍，27年後森保一成為日本主帥，一路帶領日本闖進亞洲盃冠軍戰，但可惜最終不敵卡達。

原本森保一有希望成為日本隊史首位本土教練贏下亞洲盃冠軍，過去幫助日本奪亞洲盃冠軍的4位外籍主帥分別是1992年荷蘭的歐芙特(Hans Ooft)、2000年法國特魯西埃(Philippe Troussier)、2004年巴西濟科(Zico)、2011年扎凱羅尼(Alberto Zaccheroni)，但最終也確定夢碎。

▲日本主帥森保一。（圖／達志影像／美聯社）

此場失利也打破過往日本在亞洲盃冠軍戰的傳統，過去日本曾在1992、2000、2004、2011年闖進冠軍戰，全部都拿下冠軍，但在本屆挑戰第5座冠軍，被卡達粉碎希望。

卡達在本屆賽事七戰全勝，是1976年亞洲盃的冠軍伊朗後，再度有球隊能夠以全勝姿態奪亞洲盃冠軍，卡達也奪下國家首座亞洲盃冠軍。

