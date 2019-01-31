亞足賽／日本與卡達爭冠　代表足球青訓的勝利

▲卡達足球青訓看到了成果。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

本屆亞洲盃足球賽的冠軍對戰戲碼將由日本出戰卡達，而這也給台灣一個很好的借鏡，兩國同樣都是重視青訓，日本在青訓上已經做了好幾年，卡達雖然起步晚，但近幾年青訓的成果也在亞洲盃上能夠看到。

日本青訓已經堅持了很久，強調技術流的踢法，在亞洲盃或是世界盃上都看到了成功，而不斷有許多年輕好手冒出，加上J聯賽的強勢發展下，也替日本足球提供源源不絕的人才，即便這次亞洲盃日本派出比較年輕的陣容，也都能打進決賽。

▲阿里是卡達的青訓產物。（圖／CFP）

卡達過往大家熟知的就是歸化，過往都從非洲、南美洲歸化人才，但近幾年改變戰略，改從阿拉伯世界如阿爾及利亞、摩洛哥、埃及尋找人才，而且是從球員年輕時期就開始，透過卡達著名的阿斯拜爾足球學院訓練下，讓這些球員培養技術能力外，還有從小對卡達的榮譽心，不再像過去雇傭軍一盤散沙，卡達在這幾年堅持的青訓逐漸看到了成果。

卡達身為2022世界盃的東道主，本次亞洲盃看到了成功，陣中幾名年輕球員也逐漸增強，就如卡達總教練桑契斯(Félix Sánchez)所說的：「卡達足球體系就是緊湊與組織，」卡達在亞洲盃終於收到了青訓甜美的果實，也再度證明，好的青訓是足球變強的唯一法寶。

