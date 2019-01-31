亞足賽／伊朗公布新教練可能人選　驚見3名世界級主帥

▲席丹。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

伊朗男足在亞洲盃4強敗給日本後，主帥奎羅斯奎羅斯(Carlos Queiroz)宣布離任，而伊朗體育部底下的青年與體育部發言人表示已經物色好下任的伊朗主帥，居然驚見席丹(Zinedine Zidane)、穆里尼奧(Jose Mourinho)、克林斯曼(Jürgen Klinsmann)等人。

奎羅斯2011年來到伊朗，這7年間兩度率領伊朗打進世界盃，以鐵血防守、強悍身體素質及凌厲反擊著稱，並率領伊朗打進FIFA亞洲第一，至今僅旁落4個月，仍坐穩亞洲龍頭之位，執教伊朗期間還幫忙尋找海外的伊朗好手，讓伊朗整體實力增強不少。

▲穆里尼奧。（圖／達志影像／美聯社）

在本次盃賽中一路以5戰全勝0失球之姿闖進4強，強勢朝冠軍邁進，但卻在28日踢到鐵板，與日本之戰中下半場就因為失誤先讓對手進球，接著又禁區內手球犯規，讓日本再進一球，傷停補時日本又擴大比分，讓伊朗只能頹然接受輸球事實，止步4強。

奎羅斯宣布離任後，伊朗體育部底下的青年與體育部發言人表示已經找好接下來接手伊朗的3名主帥，不過公布大名後卻讓許多球迷驚呆，因為3個名字分別是席丹、穆里尼奧、克林斯曼，都是在世界上鼎鼎大名的主帥。

此名單一出果然遭受質疑，許多球迷與伊朗媒體都表示，男足主帥關青年與體育部什麼事，也更近一步激化伊朗內部的矛盾與衝突，更有人表示這是一個假消息。

