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亞足賽／黑馬越南要再創奇蹟　日本不得大意

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▲▼亞足賽,亞洲盃,日本男足,堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本本次要奪回冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

文／Left Emmy（日本足球觀察家）

亞洲盃即將進入8強賽，本週24日率先登場日本對越南。看似穩定的日本隊，這次打著「王位奪回」口號，從小組賽一路創下不敗成績，16強對上沙烏地阿拉伯隊的賽事中，更率先於前半20分得點。但實際上，在沙烏地阿拉伯對戰中，日本隊一直處在弱勢狀態，不僅持球率只有23.7%，還大量消耗後場守備的體力。

上屆亞洲盃，最後在8強賽事中，與UAE踢進PK戰失利止步的日本隊，這次誓言要奪回第一寶座。無奈因為世代交替問題，替補的多位小將即使潛力無限，卻缺乏國際大賽經驗，甚至不少球員都只在日本國內聯賽效力。另外，在21日對戰沙烏地阿拉伯中，整場持球率僅有23.7%，加速此一弱點的暴露，缺乏強健體力。面對僅有兩日的休息，隊長吉田麻也坦言「先發陣容多少會有變動」，會依照恢復狀況良好的隊員做替換。擔任中場的柴崎岳持同樣看法，相信每位隊友都希望儘可能回到最好狀態，並且「不論是誰都是做好準備上場」。

▲越南男足。(圖／達志影像／美聯社)

▲越南男足近幾年進步頗多。(圖／達志影像／美聯社)

即將在24日8強賽遇上越南隊，由於FIFA排名中越南僅有100名，很容易被看輕。但這屆的越南隊也不同於往年，年輕又活力充沛，中場與前鋒都將對日本隊造成不小威脅，除了日本當地媒體，各國也都不斷發出「警告」，呼籲日本隊要更小心聰明應對，拿回更多的持球時間。

除了右臀部受傷的大迫勇也是否能出賽，成為一大關鍵外；堂安律、南野拓實、酒井宏樹、權田修一都已有黃牌在身，若是在越南戰中不慎，很有可能導致後面準決賽的出場。因此後衛的室屋成、槙野智章、佐佐木翔及中場的鹽谷司、伊東純也、乾貴士將很有可能是先發球員。若大迫勇也無法上場，也將會由北川航也替補位置。

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關鍵字： 亞足賽日本男足越南男足
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