亞足賽／大陸戰南韓前　先翻本托執教中超黑歷史

▲南韓男足教頭本托(Paulo Bento)。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

大陸與南韓將在小組賽中對決，雖然兩國都已經取得晉級，不過本場比賽成為大陸與南韓媒體之間的焦點，兩國的主帥資歷也成為雙方較勁的重點之一。

論資歷來看，大陸男足里皮(Marcello Lippi)成就肯定高過南韓主帥本托(Paulo Bento)，畢竟里皮可是曾奪下世界盃冠軍的主帥，本托過去曾執教中超重慶力帆，球隊，但尚未帶滿一年就被解僱，這也成為本托的黑歷史。

▲南韓男足教頭本托(Paulo Bento)。（圖／達志影像／美聯社）

本托當時帶領重慶力帆戰績為4勝2和8敗，遭到解雇後擔任南韓男足主帥，本托接掌南韓男足的記者會上第一句就表示，自己在大陸沒有失敗，許多南韓媒體都視這場與大陸的比賽就是本托證明自己沒有失敗的一次機會。

本場比賽大陸只要踢和就可以用淨勝球差取得小組首名晉級的機會，對於大陸而言爭奪小組首名，16強若能順利過關，8強可能可以不必提前碰到伊朗，對於本次目標4強的大陸來說，絕對是一項利多。

里皮表示：「我們不能踢得太保守，如果太保守南韓肯定會持續進攻，我們希望能夠在保持防守的情況下，還能有進攻的機會，希望每個球員都能拿出勇氣。」

