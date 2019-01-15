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亞足賽／青訓加大舉投資聯賽　印度足球開始起飛

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▲印度男足近期進步神速。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度男足近期進步神速。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

印度在本屆亞洲盃表現驚奇，至少印度已經不是過去那支被人慘電的球隊，綜觀印度的進步，除了總教練帶來新的觀念外，國內聯賽的火爆，青訓系統的培養，都是印度足球這幾年進步的作法。

2011年亞洲盃，印度小組賽3場比賽未取得任何一勝，攻進3球失掉13球，本屆亞洲盃印度1勝2敗，若不是巴林的12碼，晉級16強的可能是印度，而印度首戰4比1痛宰泰國，更是國家在亞洲盃55年來的首勝。

英國籍主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)是印度進步的關鍵人物，提升了球員自信，科學化的訓練球員的整體素質都有所提升，反映在世界排名上，從2015年的世界排名173名，躍升至現在的97名。

▲亞洲盃,印度主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)推動印度男足進步。（圖／達志影像／美聯社）

國內聯賽的火爆程度，也逐漸追上印度最受歡迎的板球運動，許多印度大亨開始投資聯賽，印度超級聯賽的規則更是獨步全球，球隊必須要請外籍教練，球隊還必須要有一名特級外援，先前法國特澤蓋茲(David Trézéguet)、皮雷斯(Robert Pires)等球星都曾效力印超過。

青訓也是印度近幾年足球水平成長的關鍵，先前2017年在印度舉行的U17世界盃，印度就計畫向15000萬間學校中的1100萬名學生推廣足球運動，此外孟買俱樂部投資青訓也毫不手軟，目前已經建立了15個青訓訓練站，帶動印度足球的提升。

關鍵字： 亞足賽印度男足
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