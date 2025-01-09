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葉駿宏維持左右開弓特色　大專聯賽助開南搶勝

▲▼ 葉駿宏 。（圖／大專體總提供）

▲ 葉駿宏 。（圖／大專體總提供）

文／中央社

大專棒球聯賽（公開一級）開南大學葉駿宏1安2打點，率隊以6比4擊敗台灣體大，搶下複賽第4勝，獲選單場MVP；葉駿宏罕見左右開弓都有不錯攻擊能力，他也希望維持特色。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）開南大學今天與台灣體大比賽攸關晉級，前6局打完開南3比4落後，7局下葉駿宏高飛犧牲打送回追平分，韓碩恆安打幫助球隊超前比數，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分，順利搶下複賽第4勝、晉級4強機會大。

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開南總教練郭李建夫表示，葉駿宏先前有遇過一陣子的低潮，近期慢慢調整回來，左右打都有開轟能力，游擊守備範圍大，也是蠻有潛力的球員。

葉駿宏透露，去年大專聯賽時開始有點低潮，經過蠻長一段時間，期間教練團無論技術、心理層面都給很多鼓勵和建議，要他不要想著拚全壘打，把球打強、打平，自然就會有好的結果，近期感覺有慢慢回來。

今天關鍵打席上場，葉駿宏表示，沒有想太多，擺脫低潮、好的感覺回來了，放鬆攻擊、希望把壘上跑者送回來，幫助球隊搶勝。

對於左右開弓特色，葉駿宏透露，原本是右打，國中時期教練覺得他左打也蠻順的，開始左打、右打都練，兩邊落差不會太大，平時練打時因為左打右打都要練，練打的量也比較多，但不會覺得累，希望維持特色，自評此次大專棒球聯賽使用左打打得比較好。

關鍵字： 大專棒球開南大學葉駿宏台灣體大MVP

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