亞足賽／武藤嘉紀等了四年的進球　日本連八屆小組第一

▲武藤嘉紀。（圖／達志影像／美聯社）

文／Left Emmy（日本足球觀察家）

亞洲盃日本隊不負球迷期待，先在上半場43分靠著武藤嘉紀追平比數，下半場則是由鹽谷司一顆遠射，最終日本隊以2比1成績擊敗烏茲別克，拿下Ｆ組的第一名。這場勝利不僅為日本隊迎來連續八屆，在亞洲盃小組賽以第一名出線的紀錄，更讓以代表隊出賽，苦悶已久的前鋒武藤嘉紀，踢進了睽違四年的進球。

在前兩輪小組賽都是勝利的日本隊，幾乎毫無懸念就能邁入16強賽事。因此，17日進行Ｆ組最後一輪賽事時，日本代表隊教練森保一，大膽地替換了10名先發選手。這10名先發選手除了武藤嘉紀、鹽谷司及乾貴士外，幾乎都是在日本國內J聯盟效力的選手，難免在賽前多少有些爭議。這樣選手的替換，不禁讓球迷想起在2018世界盃小組賽時，對戰波蘭曾替換了6名先發選手造成0比1落敗。但賽後結果論，迎來2比1逆轉勝的成績後，這場的調度似乎無需質疑。同時，在充分休息輪替後，前兩場的先發選手們可以在接下來賽事中，以更佳狀態對戰沙烏地阿拉伯。





▲日本男足。（圖／達志影像／美聯社）

不過武藤嘉紀、鹽谷司兩位選手，本來並不在這次2019亞足賽亞洲盃的代表名單裡，而是原先球員受傷替換才臨時徵招補進。武藤嘉紀雖然是國家代表隊的常見臉孔，但2015年伊朗戰後就鮮少有得分機會，甚至因為決斷力不如其他前鋒選手好、場上貢獻度低，受到不少球迷質疑。正因如此，在前半43分鐘，先行奪下一分拉平比數的武藤嘉紀，賽後訪問感動表示「這一球真是讓我有等待相當久的感覺」，武藤嘉紀更透露，自己曾有過自我質疑，為何一直無法以代表隊身份得分。他回想，賽前曾得到隊友原口元氣肯定「盡情發揮你自己就一定可以做到」，睽違四年終於在國家隊進球，無疑對武藤嘉紀是一大鼓勵。

另一位同樣是遞補入選的鹽谷司，更是拿下國家代表隊的第一分。這次是他隔了3年3個月得到代表隊的徵招，現年30歲的他，曾效力過廣島三箭，更在時任教練森保一帶領下，連續三年拿下J聯盟冠軍。2016年出賽里約奧運後，在隔年便移籍到海外，但不同於其他移籍到歐洲踢球的選手，鹽谷司意外的加入阿聯阿拉伯聯賽效力，「以前本田圭佑曾說，有去海外機會就一定要把握，現在完全可以理解」對現在的他來說，因為選擇了旅外生涯，才能有這樣的成長與表現。

目前由森保一率領的日本藍武士軍團，將以7勝1平0敗的紀錄，於下場賽事出賽沙烏地阿拉伯隊。

