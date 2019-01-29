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亞足賽／5名球員自己當裁判　害伊朗錯失冠軍戰

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▲伊朗男足。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗男足。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

貴為亞洲足球強權伊朗，2019亞洲盃4強戰卻被日本3比0，伊朗再度失去一次爭冠的絕佳機會，畢竟伊朗上一次在亞洲盃奪冠已經是1976年，本次再度失之交臂。

伊朗的亞洲盃3座冠軍全都是在1980年前的事，1968、1972、1976三屆亞洲盃，伊朗人完成了三連霸，但就在1976年後伊朗就再也沒進軍過亞洲盃冠軍戰，甚至2007、2011、2015三屆亞洲盃都在8強倒下。

本屆亞洲盃伊朗表現相當強勢，小組賽2勝1和攻進7球未失1球，淘汰賽階段更是先以2比0勝阿曼，之後8強3比0擊敗大陸，在4強之前的比賽，攻進12球失0球。 

▲伊朗男足。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗男足。（圖／達志影像／美聯社）

但4強面對日本的比賽，本屆亞洲盃首個失球確實丟有些莫名其妙，一次5個伊朗球員自己當裁判，反而給了不放棄的日本一次機會，落後1球的伊朗進攻、防守都失了章法，最終慘遭3球的慘敗恥辱。

如此一來伊朗想要奪冠的美夢又只能等到下一屆，伊朗已經43年未能奪下亞洲盃冠軍，而本屆亞洲盃結束後，伊朗男足內部肯定會有所變動，包括總教練奎羅斯(Carlos Queiroz)可能會離開伊朗，誰來繼續執掌伊朗男足，將是伊朗足協要煩惱的問題。
 

關鍵字： 亞足賽伊朗男足
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