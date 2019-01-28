亞足賽／贏球就去肯德基聚餐　卡達闖進4強創最佳成績

▲卡達男足總教練桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

作為2022世界盃的東道主，卡達在本屆亞洲盃表現相當不錯，8強戰擊敗南韓打進4強，而本次卡達並無太多歸化球員助陣下，還能夠闖進最後4強，靠的就是防守與現實主義的打法。

卡達過去在亞洲盃的最好成績就是在8強，2011年身為地主國時，最後8強遭到日本逆轉，上一屆則是小組賽出局，本屆亞洲盃目前可是5連勝，且1球未失。

卡達有如此的精彩表現，跟西班牙主帥桑契斯(Félix Sánchez)有很大的關係，桑契斯先前在卡達的希望足球學校執教7年，2014年亞洲盃U19錦標賽，卡達成功奪冠，桑契斯功不可沒。

▲阿里(Almoez Ali)是卡達男足的重要射手。（圖／CFP）

桑契斯的戰術安排上也有獨到之處，大多打4-2-3-1陣式，但面對像南韓這樣的強敵，桑契斯陣型改成防守為主的5-3-2，目的就是為了取勝，這樣的現實主義打法，一掃卡達過往大賽早早出局的命運。

桑契斯開放的風格也讓球員相當喜愛，先前擊敗沙烏地阿拉伯後，桑契斯還帶全隊一起去肯德基聚餐，雖然飽受卡達媒體質疑，但桑契斯也表示，大賽期間，短暫的自由也相當重要，卡達4強將碰上地主國阿聯酋，過往雙方交手28次，卡達11勝8平9敗處於上風。

