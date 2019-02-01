亞足賽／冠軍戰日本對卡達　可能創下的4個紀錄

▲日本主帥森保一（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

日本與卡達在亞洲盃男足冠軍戰相遇，這兩國對戰結果，都有可能寫下紀錄，尤其日本主帥森保一，若能帶領日本登頂亞洲之巔，他可以創下2個紀錄。

森保一只要能夠在決賽奪冠，將會成為首位以球員、主帥身份都奪下亞洲盃冠軍，1992年當時還是球員的森保一，日本決賽擊敗沙烏地阿拉伯，奪下亞洲盃冠軍，17年後森保一成為日本主帥。

此外森保一若能帶領日本奪下亞洲盃冠軍，則是日本隊史首位本土教練贏下亞洲盃冠軍，過去幫助日本奪亞洲盃冠軍的4位外籍主帥分別是1992年荷蘭的歐芙特(Hans Ooft)、2000年法國特魯西埃(Philippe Troussier)、2004年巴西濟科(Zico)、2011年扎凱羅尼(Alberto Zaccheroni)。

▲卡達男足阿里。（圖／CFP）

日本與卡達在本屆賽事六戰全勝，冠軍戰如有一方能在正規時間內擊敗對方，將是1976年亞洲盃的冠軍伊朗後，再度有球隊能夠以全勝姿態奪亞洲盃冠軍。

卡達尋求國家隊史首冠，陣中主力射手阿里(Almoez Ali)發揮相當重要，目前阿里已經攻進8球，如果能在冠軍戰再度取得入球，可以打破伊朗名將戴伊(Ali Daei)在1996年亞洲盃所創下最多入球(8球)紀錄。

