過年前先練一波　U23男足首重整體戰術

▲U23男足總教練王家中。（圖／記者張克銘攝）

記者張克銘／新北報導

過完農曆新年後，中華男足U23代表隊即將前往柬埔寨進行U23會外賽，總教練王家中表示球隊會分成3個階段進行，首個階段主要還是訓練整體戰術為主，以及培養球員的信心。

U23代表隊跟奧運資格有關，中華本次籤運頗硬與澳洲、南韓、柬埔寨同組，比賽將在柬埔寨進行，球隊目前分成3階段進行，分別是1月21日到21日，第二階段則是2月12日到18日，第三階段則是3月3日到3月17日。

王家中說：「第一階段訓練主要還是訓練整體戰術，集中在中前場的戰術，能夠了解很多選手都會有些問題，主要希望讓球員了解整體戰術如前場高壓、高位防守等，不過畢竟國內球隊沒有辦法像南韓、澳洲那麼強，因此讓球員去多嘗試。」

▲U23男足練球。（圖／記者張克銘攝）

此外王家中更在訓練上加強球員跑動的距離、速度跑，在高強度的節奏下跑，更鼓勵球員如果有5%機會就要去拚，照設定的方法去打，去在乎球賽的內容，要有求勝的企圖心，不能一昧的挨打，讓球員帶著更高的信心去踢。

本次訓練上更要求球員飲食，由於訓練階段恰巧過農曆新年，王家中希望球員都能夠有專業球員的自覺，要更注重飲食。此外針對本次集訓，王家中也訂立了集訓的基本規則，大家要互相尊重，吃飯大家也要一起集合，不能遲到。

