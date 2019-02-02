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從亞洲盃結果看台足未來　印度投資聯賽與青訓

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▲印度男足近期進步神速。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度男足近期進步神速。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

亞洲盃賽事結束，其中印度雖然本屆亞洲盃未能闖進16強，但在小組賽的表現令人驚奇，加上印度去年在自家主場舉辦的英雄盃奪冠，還以5球痛宰中華，近幾年世界排名提升不少，印度的進步值得讓台灣省思。

印度足球過往不是沒有受歡迎過，1951年的印度亞運，印度在自家主場力捧金盃，1956年墨爾本奧運，印度獲第四名，是首支進入奧運半決賽的亞洲球隊，1962年又在雅加達亞運成功登頂，寫下黃金世代的傳奇，但後來總教練去世，足球開始變得不受歡迎，取而代之的反而是板球與曲棍球。

▲亞洲盃,印度主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)。（圖／達志影像／美聯社）

2011年亞洲盃，印度小組賽3場比賽未取得任何一勝，攻進3球失掉13球，本屆亞洲盃印度1勝2敗，若不是巴林的12碼，晉級16強的可能是印度，而印度首戰4比1痛宰泰國，更是國家在亞洲盃55年來的首勝。

英國籍主帥康斯坦丁(Stephen Constantine)是印度進步的關鍵人物，這是他第2次回鍋擔任印度主帥，不但提升了球員自信，科學化訓練球員的方式，讓球員整體素質都有所提升，反映在世界排名上，從2015年的世界排名173名，躍升至現在的97名。

▲▼中華足協邀請賽,中華男足,台灣男足,陳柏良。（圖／記者謝孟儒攝）

▲台灣男足還有很長的一段路要走。（圖／記者謝孟儒攝）

除了球員整體素質提升外，印度國內足球聯賽的火爆程度，也逐漸追上印度最受歡迎的板球運動，許多印度大亨開始投資聯賽，印度超級聯賽的規則更是獨步全球，球隊必須要請外籍教練，球隊還必須要有一名特級外援，先前法國特澤蓋茲(David Trézéguet)、皮雷斯(Robert Pires)等球星都曾效力印超過。

青訓更是一個國家足球進步的不二法則，也是印度近幾年足球水平成長的關鍵，先前2017年在印度舉行的U17世界盃，印度就計畫向15000萬間學校中的1100萬名學生推廣足球運動，此外孟買俱樂部投資青訓也毫不手軟，目前已經建立了15個青訓訓練站，帶動印度足球的提升。

印度足球整體的提升，不外乎就是科學化訓練、國內聯賽的投入，青訓系統的提升，印度有能力將三個進步的主軸完整、準確的執行，執行力是主要的關鍵，而台灣目前不是沒有做，但就是沒有做得相當完整，也成為近幾年與印度實力上的差距。
 

關鍵字： 亞足賽台灣足球
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