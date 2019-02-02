亞足賽／卡達奪冠的秘密　ASPIRE體育學院製造

▲亞洲盃男足卡達奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

卡達在亞洲盃冠軍戰3比1擊退日本，首次奪下亞洲盃冠軍，除了代表青訓的勝利外，也是卡達著名的ASPIRE體育學校一次重大勝利。

ASPIRE的成立其實跟當時卡達親王有很大的關係，為了讓卡達成為體育強國，投資了200億美元建立了ASPIRE體育學校，裡面不只是訓練足球，還有包括田徑、籃球、網球等運動，尤其足球是最具著名的。

▲卡達著名的ASPIRE訓練中心。（圖／達志影像／美聯社）

場館蓋好了但還需要教練來帶，因此請來了西班牙人克洛梅爾(Joseph Colomer)，他曾是巴塞隆納的足球總監，來到ASPIRE後迅速建立U9到U17的框架，主要就是抓青訓為主，更提出足球夢想計畫，從世界各國找球員來加入到ASPIRE體育學校。

但在2011、2015年亞洲盃時，還沒看到ASPIRE的成功，2011年卡達身為東道主，靠著歸化球員一路殺到8強敗給日本，2015年亞洲盃更是小組賽就遭到淘汰，當時還未能體現出ASPIRE的成功。

▲亞洲盃男足卡達奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

不過2014年亞洲U19錦標賽，卡達奪下了最後的冠軍，當時的球員全都是ASPIRE所訓練出來的，這是ASPIRE第一次重大的勝利，去年的U23卡達也拿下了第3名。

本屆亞洲盃卡達23人名單中只有4個是歸化球員，有8個是當時U19冠軍的成員，主帥桑契斯(Felix Sanchez)當時是U19的總教練，如今帶領成人隊也獲得冠軍，卡達足球的成功，ASPIRE絕對佔有一席之地，也讓人對3年後的卡達世界盃充滿期待。

