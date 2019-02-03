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假摔摔出名堂　內馬爾滾2018年成風潮

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▲▼巴西足球員內馬爾倒地成潮流。（圖／路透社）

▲巴西足球員內馬爾倒地成潮流。（圖／路透社）

記者張克銘／綜合報導

若要提到2018年最火紅的動作，相信內馬爾滾絕對是榜上有名，2018俄羅斯世界盃雖然巴西最終沒有奪冠，不過內馬爾(Neymar)的假摔加翻滾確實吸引了不少目光，也讓全世界因此而瘋狂。

其實內馬爾在上屆世界盃就展現了假摔的天賦，只是在2018世界盃更變本加厲，由於假摔事件太多，不是假摔被發現讓裁判收回12碼判決，就是摔倒後完好如初的在場上跑來跑去，此舉也引起網友狂酸：「傷停6分鐘都是內馬爾在演戲」、「是被卡車撞到嗎？」、「演技太好可以拿金馬獎了！」

▲內馬爾遭美國後衛耶德林嘲諷 。（圖／路透）

▲內馬爾 。（圖／路透）

內馬爾假摔到底有多嚴重，在2018世界盃時平均每9分鐘就倒地一次，更有計算出因傷躺在地上的時間長達14分鐘，畢竟內馬爾是巴西陣中最著名的球星，一方面也會遭到防守球員嚴加看管，被犯規也是在所難免。

而內馬爾在地上打滾的動作，也在世界盃期間造成風潮，更進一步影響到世界各地，如以Google圖片驗證為發想，要大家選出「真的摔倒」的圖片，而另一則影片中內馬爾從球場滾到馬路上，連雪崩時也在滾，都是在諷刺內馬爾的誇張演技。

▲▼巴西足球員內馬爾倒地成潮流。（圖／路透社）

▲內馬爾在世界盃造成風潮。（圖／路透社）

肯德基廣告也推出內馬爾滾的廣告，墨西哥一所小學，在訓練上加入了內馬爾滾的訓練，小朋友運球後，教練突然大喊內馬爾的名字，所有小孩就倒地加大哭。墨西哥一支球隊中場休息還特地舉辦內馬爾滾大賽，由此可見內馬爾滾的威力。

儘管飽受批評，但內馬爾在世界盃期間顯然沒有受到影響，他表示，「我不會在乎來自外界的批評，因為那會影響我在比賽中的發揮。」不過世界盃結束後，也很少人去探討內馬爾在聯賽是否又假摔，但就是世界盃的舞台，才讓內馬爾滾如此轟動。
 

關鍵字： 內馬爾內馬爾滾
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