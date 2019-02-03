2022世界盃會外賽今年開踢　台灣男足如何衝出亞洲

▲中華男足。（圖／記者謝孟儒攝）

記者張克銘／綜合報導

從亞洲盃結束後，台灣男足與亞洲各國的水準差距可能比想像中要來得大，越南、卡達年輕選手的崛起，帶給亞洲相當大的衝擊，世界盃會外賽恐怕還真的需要好籤相助。

2022年世界盃會外賽的任務將會由男足新任總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)掌舵，蘭卡斯特訓練方式多元，且與球員關係良好，經常在整體練習後，還經常一對一指導每個位置上的球員，蘭卡斯特的中華男足肯定在技戰術上會有所提升。





▲中華男足友誼賽對馬來西亞 。（圖／記者林敬旻攝）

不過從亞洲盃來看，各國實力明顯都增強不少，包括首度闖進亞洲盃吉爾吉斯也晉級到了淘汰賽，菲律賓雖然小組遭到淘汰，但表現相當頑強，各國都請外教來增進國家男足整體實力，也讓亞洲各國實力更接近了一些。

此外如越南、卡達，更是近幾年亞洲進步的代表，花了10年培養的青訓，終於看到了成果與未來性，也再度說明唯有好的青訓培養，才是實力進步的不二法門，越南男足一直闖到8強才被日本淘汰，卡達男足則是闖進了亞洲盃冠軍戰，震撼了整個亞洲。

▲中華男足VS新加坡男足。（圖／記者張克銘攝）

2022世界盃會外賽尚未抽籤，以中華男足的排名確定不會像上屆從會外賽打起，想要進軍亞洲12強賽難度依然是存在的，但若是拼亞洲盃24席仍有希望，除了技戰術的進步外，球員的心態也是重點，今年除了陳柏良、溫智豪、王睿都前往中國、香港踢球，也有越來越多球員都想要去國外測試的企圖心，對於中華男足而言這個心態是相當重要的。

更重要的是，台灣足球的青訓已經刻不容緩，當年日本早早從青訓培養，才成了現在亞洲的王者，而如今越南、卡達、泰國都也開始貫徹青訓培養這條路，近幾年的進步是絕對看得見，台灣足球若希望未來也能與亞洲各國一較高下，青訓的培養絕對是必須馬上進行。

