亞洲盃20國主帥請外教　外籍主帥成進步趨勢

▲中華男足總教練蘭卡斯特和女足總教練越後和男。（圖／足協提供）

記者張克銘／綜合報導

亞洲足球實力上不比歐洲、南美洲球隊，因此若國家隊要快速提升成績，請外教是最快的方式，剛結束的亞洲盃，就有20國是請外教執教，8強也只有澳洲、日本是由本土主帥執教，而中華男女足在2019年公布新任總教練人選，也都請外教來執掌國家隊。

亞洲盃衛冕軍澳洲在世界盃結束後，本土的阿諾德(Graham Arnold)順利接班澳洲男足，過往他曾執教澳職的雪梨FC，也曾到J聯盟執教仙台，而2006到2007年他也曾執教過澳洲國家隊。

北韓由於國家政治較為封閉的緣故，歷史上請外教執教的例子並不多，先前的挪威安德森(Jørn Andersen)是一個特別的例外，本次亞洲盃北韓啟用35歲的北韓教練金永峻，希望這名年輕教練能帶領北韓突破重圍，但最後北韓小組賽卻遭遇到慘敗。

▲桑契斯帶領卡達男足登頂。（圖／達志影像／美聯社）

日本男足在世界盃結束後，曾一度在本土、外教路線上猶豫，但最後由本土的森保一走馬上任，這名先前曾帶領廣島三箭的主帥，最後在亞洲盃闖進冠軍戰，但卻輸給了請來外教的卡達。

另一個由本土執教的為土庫曼，土庫曼主帥荷加蓋迪耶夫(Yazguly Hojageldyyew)，在2017年上任後，幫助土庫曼闖進了亞洲盃的舞台，而土庫曼本次與日本、阿曼、烏茲別克同組，首戰一度逼迫日本，但最後遭到逆轉，後面2場比賽表現並不出色。

▲南韓男足教頭本托(Paulo Bento)。（圖／達志影像／美聯社）

除非是像日本長期發展足球外，大多球隊求進步首選都還是外教，中華男足、女足在2019年公佈了新任總教練，男足由蘭卡斯特(Louis Lancaster)擔任，女足則是由日籍教練越後和男擔任，由此可見中華寄望能提升國家隊實力，也走上請外教的道路。

蘭卡斯特過往在懷特(Gary White)時期曾擔任助理教練，球員對蘭卡斯特的執教評價都相當高，而蘭卡斯特的目標就是在2022世界盃會外賽中帶領中華男足更上層樓，也是所有球迷期待的目標。

