中職／110公斤春訓累！姚雨翔打擊再強化

▲姚雨翔。（圖／記者王真魚攝）



記者劉峻誠／台南報導

統一獅去年選秀第7輪的姚雨翔身高185公分，體重110公斤，優異的體格，讓他具有極佳爆發力，統一獅總教練黃甘霖也讚許他的打擊實力，不過首度參加職棒秋訓、春訓，他認為與過去的練習相當不一樣，而且很累。

姚雨翔的體型引人注目，總教練黃甘霖、二軍投手教練都稱他為「羅敏卿二世」隊友則認為他跟西武獅山川穗高很像，黃甘霖開玩笑說：「他之前為了躲兵役，所以刻意增胖，現在應該要減肥了」，聽到黃甘霖說法後，姚雨翔笑說：「他開玩笑的啦，我是天身就這樣，家人都吃不胖，但我不管怎麼吃都胖。」

高中就讀興大附農的姚雨翔，畢業後就參加選秀，他說：「原本是要去讀康寧大學，但兄弟球探要我出來選，如果選秀會沒選中，也會以自主培訓方式簽我，高中教練也推薦我出來選。」

首度參加職棒練習，姚雨翔認為跟過去很不一樣，有很多細節必須注意，而且很累，他笑說：「你看我的體型，我怎麼可能不累」不過在經過秋訓練習後，姚雨翔已經慢慢適應職棒步調，現在春訓也較為習慣。

姚雨翔有優異打擊表現，在守備上仍需加強，不過他說：「我有跟老鄧（鄧志偉）學長聊過，他認為應該要以增強優點為先，如果守不好就要想辦法打回來，所以我還是會以增強打擊為主。」