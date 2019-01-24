運動雲

> >

中職／面臨薪資調降？林益全只管本分：讓經紀人傷腦筋

ETtoday運動雲

▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-林益全。（圖／記者黃克翔攝）

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將目前還沒公布新球季薪資，不過日前有媒體報導，富邦團隊戰績不理想，整體面臨降薪的可能性很高，林益全月薪可能從80萬降至60萬，扣薪幅度超過球員及經紀人預估，林益全說：「交給經紀人吧！」

林益全去年出賽數95場（聯盟第21富邦第6）、打點54分（聯盟第16富邦第4）、安打110支（聯盟第14富邦第4）、全壘打8支（聯盟第22富邦第5），並且有3成15打擊率（聯盟第9富邦第3），雖然仍具相當水準，但與生涯成績比較都是最差的表現。

除了個人表現外，重要的是富邦戰績連續2年在B段班，林益全等簽了複數年合約的球員都面臨減薪的可能，根據《蘋果日報》報導，本季富邦團隊薪資，在球員與球隊戰績皆不理想的情況下，高層目標是大幅降低薪資水準。包括先前傳出富邦開價高國輝月薪減薪30萬，來到45萬元；以及林益全可能降薪20萬元，來到60萬元，扣薪幅度都超過球員與經紀人預估。

談到薪資一事，林益全說：「交給經紀人吧，薪水的事讓他煩惱就好，如果沒有經紀人，我可能會說比較多想法，但現在有經紀人，那一切就交給他，讓他們去跟球團協調。

林益全認為，目前談薪還沒有結果，但不管過程、結果如何，他就是把選手份內事做好，他說：「現在專心把工作做好比較重要。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
關鍵字： 富邦悍將中職春訓林益全
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

推薦閱讀

中職／春訓修正更穩定　陳品學定位：應該先發吧

中職／加入富邦前1年未實戰　陳品學新球季重新備戰

中職／柏安力特打2小時！林益全縮短準備時間

日職／擔任王柏融翻譯之前　蕭一傑也曾為鄭凱文翻譯

熱門新聞

重大進展！棒協與中職達共識　12強奧運組成與總教練都給中職

中職／史博威回鍋桃猿　洪總有條件

中職／史博威投回美職卻失速陷低潮　坦言難熬的一年

鵜鶘未留人被迫與一眉哥拆夥　卡森斯曝遭多隊「掛電話」

45歲鈴木一朗正式簽水手小聯盟約　出席東京開幕戰得先進開季名單

林書豪10投6中連2場砍15分　老鷹15記外線轟垮公牛大勝20分

讀者回應

﻿

最新新聞

1旭村盃足球賽的生活教育

2飛毛腿黃庭琛帶傷主動請纓捧冠

3萬思渢深耕台東用足球教英文

4林益全只管本分：薪資讓經紀人傷腦筋

5堂安律罰球日本1比0　越南奇蹟進4強

熱門新聞

1達成共識！12強奧運組成總教練都給中職

2史博威回鍋桃猿　洪總有條件

3史博威失速低潮　坦言很難熬

4被迫拆夥AD　表弟曝遭多隊掛電話

5鈴木一朗正式簽水手小聯盟約

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

林威助40歲生日快樂　林太太們驚喜現身

申辦成功！2020東京奧運最終資格賽在台北舉行

味全龍確定復活！頂新集團證實：球迷久等了！

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366