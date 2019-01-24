中職／面臨薪資調降？林益全只管本分：讓經紀人傷腦筋

▲林益全。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將目前還沒公布新球季薪資，不過日前有媒體報導，富邦團隊戰績不理想，整體面臨降薪的可能性很高，林益全月薪可能從80萬降至60萬，扣薪幅度超過球員及經紀人預估，林益全說：「交給經紀人吧！」

林益全去年出賽數95場（聯盟第21富邦第6）、打點54分（聯盟第16富邦第4）、安打110支（聯盟第14富邦第4）、全壘打8支（聯盟第22富邦第5），並且有3成15打擊率（聯盟第9富邦第3），雖然仍具相當水準，但與生涯成績比較都是最差的表現。

除了個人表現外，重要的是富邦戰績連續2年在B段班，林益全等簽了複數年合約的球員都面臨減薪的可能，根據《蘋果日報》報導，本季富邦團隊薪資，在球員與球隊戰績皆不理想的情況下，高層目標是大幅降低薪資水準。包括先前傳出富邦開價高國輝月薪減薪30萬，來到45萬元；以及林益全可能降薪20萬元，來到60萬元，扣薪幅度都超過球員與經紀人預估。

談到薪資一事，林益全說：「交給經紀人吧，薪水的事讓他煩惱就好，如果沒有經紀人，我可能會說比較多想法，但現在有經紀人，那一切就交給他，讓他們去跟球團協調。

林益全認為，目前談薪還沒有結果，但不管過程、結果如何，他就是把選手份內事做好，他說：「現在專心把工作做好比較重要。」