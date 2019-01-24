中職／春訓修正更穩定　陳品學定位：應該先發吧

▲陳品學與倪福德。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將去年選秀第3輪選進的陳品學，在球季尾端轉任先發投手，雖然目前球隊正在秋訓，新球季的定位還未確定，但他說：「應該還是會先發吧！」

去年富邦在選秀前就相當看好陳品學表現，也期待他能成為即戰力，但他沒能繳出相對成績，讓富邦教練團一直將他放在二軍，去年陳品學在二軍11場，其中1場先發，吞下0勝1敗，有2救援、1次中繼成功，防禦率9.53的成績，9月22日是他去年最後一場出賽，先發面對中信兄弟二軍，主投1.1局掉4分。

陳品學說：「球季尾端轉任先發，要適應長局數、較多的用球數、局間的間隔調整，還有投完幾天的訓練也不一樣。」

雖然目前富邦仍為確定新球季定位，但陳品學認為：「去年季末才轉先發，所以今年應該還是以先發調整，現在的投球感覺還不錯，比剛進來時好很多。」

春訓期間，陳品學也會跟教練團討論，找到自己的缺失，並且逐一修正，他表示，自己這幾年控球常常會突然不穩定，希望能把好的品質投出來，讓自己越來越穩定，不要時好時壞，好壞差距太大，面對新球季，陳品學沒有預設成績，希望自己專注投每顆球，他說：「投好每顆球，這樣的目標比較容易去設定。」