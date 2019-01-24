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中職／火腿同意蕭一傑幫富邦翻日文　對王柏融有幫助

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▲▼蕭一傑、沈鈺傑，擔任古久保健二日文翻譯。（圖／記者劉峻誠攝）

▲蕭一傑春訓，擔任古久保健二日文翻譯。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／高雄報導

前富邦悍將投手蕭一傑今年轉任北海道火腿鬥士王柏融隨行翻譯，但過去較沒有翻譯經驗的他，得知今年富邦找日籍的古久保健二擔任教練後，他自願為過去的母隊翻譯，他說：「有經過火腿的同意，因為我覺得，這對未來幫助柏融這件事是有幫助的。」

「過去比較少翻譯經驗，剛好有機會就來，可以幫助古久保教練，之後也對幫助柏融有幫助。」蕭一傑認為，日文翻中文比較簡單，但未來去日本，他必須將王柏融的話，正確傳達給日本媒體、教練、球團高層，他說：「日本很重視文法，如果文法不對，可能整句話就不對，現在過來讓腦子清醒一下，也知道這樣翻對不對，用詞可以怎麼修正。」

蕭一傑2014年離開日職，返台加入中華職棒，從此以後就很少使用日文，他說：「比較少在說敬語，平常可能會講一點、幾個詞，對方就會懂，因為對方是平輩，但未來要面對的是媒體，平面報章還好，但如果是電視台，那就必須要更小心，所以來這裡算是預習翻譯這項工作，也複習日文這個語言。」

「這是很好的經驗，這裡有日本人，有台灣人，在中間傳達訊息」現在富邦春訓，蕭一傑想盡辦法翻譯，讓古久保教練知道捕手們在說什麼，也讓捕手知道古久保在教什麼。除了在富邦幫忙翻譯外，蕭一傑也不斷進修，還會在閒暇時刻，利用Tutor進行線上1對1的日文課程。

蕭一傑24日是在富邦春訓的最後一天，25日後就要跟著王柏融到火腿，隨著王柏融去亞利桑那、沖繩春訓。

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關鍵字： 富邦悍將中職春訓日職火腿蕭一傑
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