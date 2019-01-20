爆米花／明日之星許凱翔優質先發　合庫2連霸

▲許凱翔2017經典賽隨隊。（圖／中職提供）



記者劉峻誠／台北報導

爆米花聯盟20日進行合庫與崇越冠軍戰，合庫靠著先發投手許凱翔、後援投手賴柏瑋合力封鎖崇越，終場1比0贏球，也順利拿下爆米花2連霸，24歲的許凱翔表示，這是他首次在爆米花先發，前一次先發奪勝已經是大學的時候。

此戰許凱翔主投6.1局，用75球，只被敲3支安打，有1次保送、3次三振，賴柏瑋後援2.2局，沒有被敲安打，沒有保送，拿下2次三振，兩人合力封鎖崇越打線。而合庫打線雖然也沒有太多發揮，但靠著2局下2支安打、1次觸身球攻佔滿壘，2出局後崇越先發投手吳逸平暴投，拿下寶貴的1分。

▲合庫奪冠（圖／記者劉峻誠攝）



崇越打線不好對付，但許凱翔完全壓制對手，他說：「這場比賽主要就依捕手配球，雖然後面有些失投、球路偏高，但後來有調整回來。」

在這次的爆米花聯盟前28場比賽中，許凱翔都沒有上場先發，前一次擔任先發投手已經是去年9月的協會盃，至於前一次先發勝則是讀大學的時候，不過他說：「沒什麼壓力，就平常心面對，平常也有在準備，所以先發沒有問題，就放鬆心情，昨天也睡得很好」。

2017年許凱翔曾經入選經典賽隨隊名單，也有機會進入經典賽正選名單，不過之後狀況不佳，他說：「大四之後狀況不是很好，所以教練大部分都安排學弟上場，我就在後面準備。」

總教練許順益也誇讚許凱翔以及賴柏瑋表現，他說：「這場關鍵還是許凱翔優質先發，快慢搭配很好，賴柏瑋本身就有球速，2個都是我們合庫未來之星。」

爆米花賽季相當長，從11月一直打到1月中，期間合庫多少有些傷兵，但秉持著不服輸的精神，最後奪下冠軍，成功2連霸，許順益說：「例行賽3場都輸給崇越，我告訴他們，這次一定要討回來，就是一股氣，這次就把他打回來了。」