爆米花／休太久沒手感！崇越冠軍戰驚險逆轉合庫

▲崇越隼鷹。（圖／記者楊舒帆攝）



記者劉峻誠／台北報導

第3屆爆米花聯盟冠軍戰，前2戰崇越沒能發揮，以0勝2敗落後，面對再輸1場就失去冠軍的背水一戰，19日與合庫交手，一路苦苦追趕，8局下仍以2分落後，所幸姜建銘追平比數的安打，終場以4比3逆轉贏球。

崇越8局下以1比3落後，8局下1出局後，陽忠辰靠著失誤上壘，2出局後王仁豪敲出安打，也讓合庫換上王政浩登板，2出局一二壘有人姜建銘敲出二壘安打，幫助崇越追平，隨後代打的森育彬打出安打，送回姜建銘，也幫助崇越逆轉。

總教練吳思賢說：「每場都追得很辛苦，但重要的是大家沒有放棄，關鍵還是在Monkey（姜建銘）那支安打。」

此戰崇越派出林志穎先發，7局投球用102球，掉2分中有1分自責分，蘇哲民投0.2局掉1分。隨後崇越換上19歲的呂偉晟登板，他也挺住壓力，封鎖住合庫打線，守下勝利，吳思賢讚許呂偉晟表現，認為今天22歲的先發林志穎以及呂偉晟都表現很好，他說：「他們都是今年進來的，算是年輕人當中較好的投手，但是經驗比較不足，所以表現時好時壞。」

在例行賽上，崇越3勝0敗合庫，不過進入冠軍戰，前2戰表現不佳，吳思賢認為，例行賽結束後，合庫與新北市先進行季後挑戰賽，經過1個禮拜才進行冠軍戰，將近1週沒比賽，也讓球員手感受到影響，他說：「確實我們打擊前2場在走下坡。」

目前冠軍戰崇越1勝2敗，依舊是不能再輸球，談到第4戰先發人選，吳思賢說：「能用的都差不多了，回去還要再討論。」