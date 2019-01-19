爆米花／扮演關鍵英雄！姜建銘苦惱前2場沒發揮

▲崇越姜建銘。（圖／中華棒協提供）



記者劉峻誠／台北報導

第3屆爆米花聯盟冠軍戰採5戰3勝制，前2戰都輸球的崇越，第3戰靠著姜建銘當英雄，在8局下擊出2分打點追平安打，最4比3終逆轉獲勝，姜建銘說：「要是前2場也能有發揮有多好，這樣就不用像現在一樣背水一戰，大家都快要有放棄的感覺。」雖然面對背水一戰，也讓崇越球員承受不少壓力，不過姜建銘說：「大家氣氛還是很好，至少不像前2場打起來綁手綁腳。」

崇越8局下以1比3落後，8局下1出局後，陽忠辰靠著失誤上壘，2出局後王仁豪敲出安打，也讓合庫換上王政浩登板，2出局一二壘有人姜建銘敲出二壘安打，幫助崇越追平，隨後代打的森育彬打出安打，送回姜建銘，也幫助崇越逆轉。

「他本來是很穩定的球員」崇越總教練吳思賢表示，之前姜建銘在高雄比賽時受傷，也讓他打擊表現下滑嚴重，姜建銘也談到此事，他說：「因為受傷打擊表現下滑，讓打線出現斷層，自己也想快點找回手感，所以之前有點急躁。」

冠軍戰前2戰沒能發揮，第3戰前3打席也沒有貢獻，直到8局下敲出追平安打，姜建銘說：「不敢說這支安打能讓我走出低潮，但至少擊球感覺是很好的，這場一樣，沒有想太多，要不然會讓擊球感覺跑掉。」

8局時合庫提前讓守護神王政浩登板，姜建銘表示，自己對他的球不太熟悉，但自己是先發捕手，所以看到王政浩今天不太搖頭，所以猜測，今天都是讓對方捕手吳松勳配球，他說：「他應該也知道我狀況不好，感覺今天王政浩直球有威力，所以應該會簡單攻擊，大部分都用直球對付。」