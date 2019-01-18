爆米花／有錢球隊找好洋投　許順益：贏的是球員

▲合庫棒球隊總教練許順益。（圖／記者陳立勳攝）



記者劉峻誠／台北報導

爆米花聯盟冠軍戰第2戰，合庫靠著3投手聯合封鎖崇越，加上9局下連續選到保送，靠著再見保送以1比0贏球，目前以2勝0敗取得聽牌優勢，總教練許順益認為崇越先發投手，日本籍的高塩將樹表現相當好，也希望台灣有錢球隊可以多找這些好的外籍球員，讓台灣球員更加進步。

▲崇越隼鷹高塩將樹。（圖／記者楊舒帆攝）



此戰合庫先發投手黃健隆主投6.1局，中繼投手唐嘉駿1.1局均無失分，8局上2出局二壘有人時換上終結者王正浩登板，雖然一開始先投出保送，但接下來用三振化解危機，3名投手表現相當稱職，許順益認為這就是勝利方程式。

9局下雙方依舊0比0，不過合庫陳毅宏敲出安打，崇越換掉投了116球的先發投手高塩將樹，換上終結者利瑞安諾（Elvin Liriano）登板，先對柯景瀚投出保送，蘇偉銓觸擊推進跑者，接著吳松勳選到保送，1出局滿壘時，利瑞安諾仍無法將球控進好球帶，對9棒陳孝允投出保送，也送給合庫關鍵1分。

許順益說：「打這個日本投手還是很吃力，他們遇到危機的處理能力也很好，希望台灣有錢的球隊可以多找這些好的外籍球員，這樣台灣球員能更有長進，尤其時業餘球員，他們會更進步，我之前就說了，不管輸或贏，經過這3場比賽，贏的一定會是選手。」

此戰9局時，身為總教練的許順益也上場擔任三壘跑壘指導教練，他說：「我只是想以總教練身份上去跟他們說話，告訴打者不要心急，不要去追打壞球，吃緊弄破碗，最後我們也是靠著冷靜選球才贏得比賽。」