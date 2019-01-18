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中職／征服你的味蕾！Lamigo耳掛式咖啡登場

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▲▼ Lamigo耳掛式咖啡 。（圖／Lamigo桃猿提供）

▲Lamigo耳掛式咖啡 。（圖／Lamigo桃猿提供）

體育中心／綜合報導

繼去年品牌威士忌、梅酒等酒品大放異采之後，Lamigo桃猿隊在2019年續推美食美飲專案，不只球場有美食街，2019年新企畫「征服味蕾」在今日推出第一彈！Lamigo精選耳掛式咖啡超大「咖」登場！

Lamigo桃猿隊在2019年推出征服10號隊友味蕾企劃毫不含糊，第一彈就是精選Heirloom淺中焙咖啡豆推出耳掛式咖啡。位於衣索比亞Guji Hambela 海拔7200-7500 英呎處的Heirloom淺中焙咖啡豆聞起來富有檸檬、李子、茶的香味，更喝的到花香檸檬、紅肉李、烏龍茶的風味，酸度中偏低、清爽順口，喝完餘韻如香甜檸檬茶，Lamigo要把超專業的好咖啡推薦給10號隊友，在新的一年送禮自用兩相宜。

喜愛Lamigo桃猿隊的球迷朋友不管是學生或是上班族，沖泡這款以吉祥物猿氣小子為造型設計的耳掛式咖啡包絕對感心、暖心又貼心。咖啡包禮盒預計在官方蝦皮網路旗艦店上架，時間為1月19日(六)，產品詳細資訊請洽Lamigo桃猿隊官網及粉絲專頁。

征服10號隊友味蕾企劃未來將一彈接一彈，2019年不但有Lamigo桃猿隊的美食，也會繼續推出Lamigo桃猿隊的酒藏與飲品，在未來的主題趴當中與大家見面，敬請期待！

關鍵字： Lamigo桃猿中職咖啡
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