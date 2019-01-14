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中職／自聘訓練師　黃子鵬到福岡調整髖關節活動角度

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▲▼中華職棒總冠軍賽第二戰,黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

▲黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／嘉義報導

Lamigo桃猿黃子鵬是去年全聯盟唯一每局被上壘率不到1的投手，新球季也備受期待，是桃猿新生代牛棚主力之一，休季期間他也自聘訓練師，並到福岡訓練，他說：「因為我的髖關節活動角度比較不好，希望去日本多學一點。」

黃子鵬去年5月升上一軍，也扛下牛棚重任，在52場出賽中，黃子鵬投了54.1局，防禦率2.48，是桃猿投手群最佳，每局被上壘率0.94，也是全聯盟唯一每局被上壘率不到1的投手。

原先桃猿想讓黃子鵬擔任先發投手，去年春訓開始讓他以先發調整，也讓他在二軍投了7場先發，他也拿下6勝0敗，防禦率1.02佳績，升上一軍後，在5月24日首度先發面對富邦，沒想到只投3.1局丟6分，從此桃猿沒再讓他先發。

「我覺得機會比較重要吧！」黃子鵬談到想不想回到先發工作，他說：「不管先發、中繼，都要專心讓教練看到實力，準備好自己，再看教練怎麼安排我的工作，畢竟球隊人多、競爭激烈，有機會比較重要。」

在休季期間，黃子鵬也自聘訓練師自主訓練。除此之外，他也到日本福岡訓練，他說：「禹勳、胖哥（林泓育）、俊秀他們都有去過，我自己覺得髖關節活動角度沒那麼好，但在日本這是基本要求，想去看看，也希望用在自己身上有好效果，學到好的，再把這些放到自己的訓練菜單上。」

關鍵字： Lamigo桃猿中職春訓黃子鵬
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