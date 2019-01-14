中職／一直把先發當目標　林晨樺期待球速再提升

▲林晨樺。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將林晨樺今年與過去中繼任務不同，春訓以先發投手調整，他坦言，自己完全不知道這項消息，聽到時有點嚇到，也很感謝教練團的信任，「球隊之前有給我其他角色，但先發一直都是我的目標，我不斷堅持、突破，也想贏回先發，朝著目標前進。」

去年林晨樺擔任富邦長中繼，數度在先發投手出狀況時臨危授命登板，也繳出相當好的成績，最長投球局數為4.2局。林晨樺說：「一軍卡位要有自己的功能性、特色，所以我一直堅持，讓自己可投長局數，也可以投短局數，讓自己維持好。」林晨樺也提到，自己一直都有在維持，但維持仍然不夠，還要有更好的身體素質，他說：「去年長中繼，但到後來真的很累，還要再突破。」

休季期間，林晨樺也嘗試不同的訓練方式，他說：「今年比往年早，也再重訓做不一樣的改變，讓身體更強化，本身體素質拉起來。」會有這樣的改變，是因為去年林晨樺瘦了許多，但也影響到肌肉量：「今年希望球速增加，改變重訓方式，拉高身體強度、肌肉量，然後降低體脂，這樣穿球衣也比較好看吧！」

2013年林晨樺拿下勝投王，2014年後的林晨樺以中繼為主要工作，但他希望自己在30歲有所改變，今年春訓目標明確，所以他也會努力爭取，要與林克謙等5名投手競爭2個先發名額，林晨樺說：「就去努力吧！不行就回到去年位子」