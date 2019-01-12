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中職／學習與投手溝通　曾智偵建議中職捕手：好好擋球

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▲洪一中、曾智偵 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲洪一中、曾智偵 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

捕手身為球場上的指揮官，必須要隨時注意場上狀況，進行最佳配球，還要適時與投手溝通，曾智偵表示，有一年統一獅墊底，隔年換了日籍教練，而這位教練也讓學習很多。

「他總是賞罰分明」曾智偵表示，有一次洋投登板，一開場就丟了5分，沒想到教練出來是把他換掉，他內心想著：「投手投不好，為什麼要換我？」他低走頭走下場，他笑說：「很多人被換下場會丟東西發洩，那時我走得很慢，我在想要如何發洩，但還好我EQ不錯，下去後就靜靜坐在那，晚上就去找教練。」

教練看到曾智偵的舉動，直說：「我就知道你會來找我，我告訴你為什麼要把你換下去，當時投手被打，心情一定有起伏，投捕手就像夫妻，但你事不關己的樣子，這樣是無法勝任捕手工作的。」

往後曾智偵更加重視與投手溝通，他說：「現在我在教球員也是一樣，希望捕手能適度安撫投手，這是我學習到最大的部分，也是捕手該有的態度。」

看看現在的職棒球員，曾智偵說：「桃猿有很多好捕手，廖健富打擊是優勢，但站在捕手角度，他要如何穩定軍心，相信中哥（洪一中）知道該如何幫助他訓練、成長。」曾智偵也給4隊捕手建議，必須要有基本的擋球功力，要不然投手不敢頭低角度的球，投手有壓力，球高起來自然就會被打。

關鍵字： 中職30年特展無人出局曾智偵統一獅兄弟象
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