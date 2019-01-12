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中職／元年開幕戰先發捕手較量　洪一中、曾智偵互誇

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洪一中、曾智偵 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲洪一中、曾智偵 為球迷簽名。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

中職舉辦30週年特展《無人出局》，12日特別邀請中職初期最強捕手洪一中、曾智偵到場，與球迷分享當年在球場上兩人競爭過程，洪一中笑稱自己什麼都比不上曾智偵，曾智偵也誇讚洪一中是可敬對手。

曾智偵加入職棒前待在台電棒球隊，洪一中則是兄弟飯店棒球隊球員，洪一中說：「當年曾總的能力是國家最強的球員之一，那時候能在台電、合庫的都是頂尖球員，我們根本摸不著邊。」

1990年中華職棒成立，曾智偵加入統一獅，開幕戰與兄弟象交手，2人分別是開幕戰兄弟象、統一獅先發捕手，1993年至1998的6年間，兩人各拿下3次金手套，1991年至1998年，兩人包辦所有的最佳9人捕手獎。

曾智偵當年看到洪一中，會特別鞭策自己，一定不能輸，他說：「我臂力比較好，但中哥（洪一中）的出手快，不會浪費時間，而且他掌控全局的能力很好，是可敬的對手。」

洪一中聽完曾智偵的談話，笑稱「這是第一名在稱讚第二名吧！」洪一中認為，當年曾智偵是大家的偶像，即使後來進入職棒，打了國家隊，也是把曾智偵當成學習對象，練習時也總是要求自己，不能被曾智偵追過，他說：「先天本來就不如前輩，必須更努力，不能被超過。」

洪一中認為自己在球員時代什麼都不如曾智偵「那時曾總打擊、守備、鬥志、腳程都不錯，讓我當捕手時很麻煩，他上壘就會想盡辦法盜壘，因為他也不想讓我的阻殺率比他好，我上壘時也會想盜壘啦，但我的腳程不快，這是比較麻煩的。」兩人談到當年的較量，均認為對方是好球員，也認為彼此是良性競爭。

關鍵字： 中職30年特展無人出局曾智偵統一獅兄弟象
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