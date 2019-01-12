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中職／曾是叛將被迫退休　洪一中、曾智偵：當教練很痛苦

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▲▼ 洪一中、曾智偵 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲洪一中、曾智偵 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

曾智偵12日與洪一中一同來到華山1914文化創意產業園區，參加中華職棒30週年特展，2人也分享自己打到40歲的秘訣，2002年41歲的洪一中退下球員身份，他笑說：「其實我還可以繼續打，但因為我是中職叛將，所以被迫退休，我也不想當教練啊，當教練很痛苦。」說到當教練的痛苦，曾智偵也認同。

洪一中1997年從中職兄弟象轉戰台灣大聯盟雷公隊，2002年兩聯盟合併，但洪一中因是中職叛將，無法再回到中職打球，2003年到年代擔任球評，2004年受La New熊之邀，回到中職擔任教練。

41歲時的洪一中，身體狀況仍保持很好，當年他還想繼續擔任球員，被問到如何在41歲還能擔任球員，他說：「還記得葉君璋來問過我，賢拜你是如何保養的，其實我也沒什麼保養，就是生活規律，當時不想被當老將，不想輸給年輕人」。

洪一中笑說：「那時候我也想當球員，我也不想當教練啊，當球員很辛苦，但當教練很痛苦。」

談到教練的痛苦，曾智偵心有戚戚焉地說：「記得那時候在義大當總教練，4連敗之後就去二軍，那時中哥（洪一中）來跟我說，去二軍是福氣，因為在一軍很痛苦，總教練只能贏，不管什麼不合理的調度，只要贏了就是神調度，但用了很好的戰術，輸了就會被說是一成不變，萬箭齊射在你身上。」

關鍵字： 中職30年特展無人出局曾智偵統一獅兄弟象
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