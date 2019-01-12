中職／拿MVP被象迷丟寶特瓶　曾智偵：遇到兄弟壓力大

▲洪一中、曾智偵 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／台北報導

1990年3月17日中職開幕戰由兄弟象對戰統一獅，當年兩隊先發捕手洪一中、曾智偵12日來到華山1914文化創意產業園區，在中華職棒30年特展《無人出局》進行講座，曾智偵回憶過去獅象大戰，有一次他拿到MVP，沒想到卻被兄弟球迷丟寶特瓶，這也讓他印象深刻。

「以前跟兄弟比賽壓力很大，因為他們是球迷最支持的球隊。」曾智偵也開玩笑的提到：「他們球員也會仗勢欺人。」不過曾智偵也誇讚兄弟球員表現，認為他們纏鬥力強，總是能逆轉比賽，他說：「常常在前7局領先，但最後2局被逆轉，中職以前元老4隊，最怕遇到的就是兄弟，也因為洪董事長（洪騰勝）很照顧選手，讓他們士氣能夠凝結，有兄弟傳統精神。」

回憶過去獅象大戰，曾智偵說：「有一次我拿到單場MVP，但是在領獎時被兄弟球迷丟寶特瓶，後來聯盟工作人員請他來，我跟他謝謝，謝謝他進場來看球。」

曾智偵也特別跟那位球迷說話，告訴他：「今天我們贏了，所以你不開心，但你想想，如果我不認真打球，你今天買這張票值得嗎？如果比賽總是一面倒，你喜歡的兄弟永遠打趴人家，這樣好看嗎？我今天扮演關鍵角色，應該獲得祝福，如果可以的話，你可以有支持的隊伍，但也可以喜歡別隊單一選手，謝謝你進來看球。」