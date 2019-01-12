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中職／台灣不重視國球　洪總讚中職特展

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▲▼中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華職棒三十週年特展。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

中職邁入30週年，特別在華山1914文化創意園區舉辦特展，12日邀請曾智偵、洪一中到場與球迷分享職棒經歷，談到這次的展覽，曾智偵希望球迷進場，他說：「來看元年有拿些東西，這30年間發生的零零總總，不要只是走馬看花。」洪一中則相當驚訝，他說：「這個國家說棒球是國球，但對很多東西不重視，很多東西在我的記憶裡，但是已經看不到。」

這次的展區，有許多影片及過去30年的職棒用具相關文物，有的是球員、教練、球團提供，也有收藏家借給中職展出。

洪一中相當驚訝，「我以為這些中職歷史老東西很難找到，因為這個國家說棒球是國球，但很多東西相當不重視，到現在也沒有一個相關的收藏地，許多用品放在倉庫，久了就爛掉了，如果職棒元年就未雨綢繆，相信可以更精彩。」

職棒30年，歷經多次興衰，洪一中認為，有許多東西值得看、懷念，他說：「很多東西在我的記憶裡，但是已經看不到。」

但洪一中還是誇讚聯盟這次辦的特展，他說：「聯盟現在開始做，開始留下這些有意義的東西，相信下個30年會很豐富，要搜集這些真的不簡單，希望未來可以有特定地方保存、延續，這對台灣棒球發展會有幫助。」

關鍵字： 中職30年特展無人出局曾智偵統一獅兄弟象
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