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中職／韓職超猛洋投索沙確定加盟　富邦不找4號洋投

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▲韓職LG雙子投手索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書）

▲索沙。（圖／翻攝LG雙子官方臉書）

記者劉峻誠／高雄報導

富邦悍將早早就確定洋將羅力、伍鐸續留，領隊蔡承儒在13日更明確的表示，已經簽下第3名洋投，就是多明尼加籍，曾上過大聯盟，去年在韓職LG雙子隊的索沙（Henry Sosa）。

去年效力韓職LG雙子隊強投索沙均速接近150公里，去年5月份同場先發面對王維中，第9局照樣飆出159公里速球，實力令人十分驚艷。

33歲索沙曾於2011年登上大聯盟，當年在休士頓太空人隊先發10場，戰績3勝5敗，投了53.1局，防禦率5.23，2012年到2013年轉戰韓職加入起亞虎隊，2014年轉到耐克森英雄隊，2015年到2018年效力LG雙子隊，去年索沙27場先發，戰績9勝9敗，投了181.1局，被擊出192支安打，包括16支全壘打，181次三振， 28次四壞球，防禦率3.52，WHIP值1.21。

索沙生涯在韓職累計194場出賽、190場先發，68勝60敗，防禦率4.32，去年季後離開韓職。

蔡承儒說：「3位洋投在農曆年後，也就是2月中會到台灣春訓，希望他們今年健康、正常出賽、投完整季。」

目前富邦沒有規劃找第4位洋投，蔡承儒說：「要找到願意待在二軍的好投手不容易，除非真的有需求，季中才可能會去找。」

關鍵字： 富邦悍將中職韓職洋投洋將索沙
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