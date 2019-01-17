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馬查多掉價太多！經紀人抨擊媒體：影響談判結果

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▲▼2018國聯冠軍戰G7，道奇，馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉峻誠／綜合報導

大聯盟自由市場最大咖的馬查多（Manny Machado ）掉價！近期更是有美國資深體育記者爆料，白襪現在只願意開給他7年1.75億美元（約新台幣54.4億）的合約，這讓馬查多經紀人羅薩諾（Dan Lozano）相當不滿，認為這已經違反了勞資協議，甚至會影響談判結果。

《ESPN》記者資深記者歐尼（Buster Olney）和《今日美國》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）都在推特上發文，指出白襪給馬查多7年合約，但合約價值只有1.75億美元。

隨後羅薩諾發表聲明，抨擊歐尼、奈騰格爾的發文，認跟這些傳聞與過去所有對馬查多的報導一樣不正確，「我不確定他們的消息來源是不適已經違返勞資協議，企圖誤導談判的結果，或者他們有其它理由，故意製造這些假的的消息，他們對於白襪與馬查多的說法完全是錯的。」

羅薩諾認為，球迷、球員、媒體都希望在自由市場獲得消息，但他不能眼看著媒體操弄，使得他的客戶權益受損，否則對所有球迷都是傷害，他希望勞資協議能禁止利用媒體影響談判結果。
 
根據大聯盟官網報導指出，馬查多一方想要的合約是像A-Rod（Alex Rodriguez）2007年與洋基簽的10年2.75億美元合約，或者要像是「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)2014年與馬林魚的13年3.25億美元大約，但現在對馬查多有興趣的只剩白襪、費城人，也讓他的身價直直落。

關鍵字： 馬查多大聯盟白襪自由市場
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